Coldiretti piange Aimone Gnudi, decano degli imprenditori agricoli

Se n’è andato in seguito a una malattia, l’82enne Aimone Gnudi (nella foto), Cavaliere al merito della Repubblica italiana nonché storico associato di Coldiretti e a lungo presidente dell’associazione pensionati di Coldiretti Emilia Romagna. Imprenditore agricolo con azienda ortofrutticola a Galliera, Gnudi è stato alla guida dei pensionati Coldiretti dal 2008 e per vari ‘mandati’ fino all’insorgere della malattia. Gnudi ha sempre mandato avanti con passione il mestiere nei campi, ma anche la ‘causa’ a sostegno dei pensionati Coldiretti ricordando che "gli anziani in agricoltura sono ancora una risorsa viva e spesso attiva in azienda".

Tutti, a Galliera, lo ricordano con affetto a partire dal primo cittadino Stefano Zanni: "L’amministrazione comunale si stringe attorno alla famiglia rappresentando la vicinanza e il cordoglio di tutta la comunità. Ricordo di Aimone la sua grande gentilezza e disponibilità, aveva sempre una parola di incoraggiamento". A lui fa eco il consigliere metropolitano Diego Baccilieri, suo storico amico: "Mancherà la sua umanità e la sua grande esperienza ne mondo agricolo". Il funerale avrà luogo lunedì nella chiesa parrocchiale di Malalbergo dove alle 14.30 si terrà la funzione. Dopo la messa il feretro proseguirà per il cimitero di San Venanzio di Galliera.

z. p.