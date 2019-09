Bologna, 17 settembre 2019 – Il colesterolo e le patologie del sistema circolatorio sono le principali cause di morte in Europa, secondo i dati Eurostat. Motivo per il quale la prevenzione diventa fondamentale. E' questo il senso dell'iniziativa delle farmacie Lloyds, che dal 19 settembre al 16 ottobre a Bologna e provincia renderanno disponibile un test di autoanalisi gratuito.

I valori riscontrati saranno indicativi, quale potenziale segnale di allarme, non costituiscono refertazione medica e andranno poi mostrati al medico curante, per una valutazione completa. Per svolgere l'autotest basterà andare in uno dei 31 esercizi coinvolti. Non è necessaria alcuna prenotazione.

I più recenti studi della Società Europea di Cardiologia e della Società europea dell’Aterosclerosi confermano che più bassi sono i livelli di colesterolo cattivo 'LDL', più bassa è l’incidenza di eventi cardiovascolari. Il lavoro congiunto delle due società ha reso note nelle scorse settimane le nuove linee guida europee per tenere sotto controllo il colesterolo. Le prove sono schiaccianti e fornite dai più vari studi sperimentali, epidemiologici, genetici e clinici: ridurre il colesterolo LDL è una misura efficace nella prevenzione di ictus e infarto, in particolare nei profili clinici ad alto rischio cardiovascolare. In uno scenario generale di invecchiamento della popolazione e incremento delle cronicità, il controllo tempestivo del colesterolo cattivo è un aspetto imprescindibile.

Colesterolo, dove fare il test gratis

Centrale Piazza Maggiore, 6

Battaglia Via Della Battaglia, 25

Emilia Ponente Via Emilia Ponente, 258 Ab

Toscana Via Toscana, 38/P

Ferrarese Via Ferrarese, 153

Barbieri Ll Via F.Barbieri, 121

Stendhal Via Stendhal, 5/A

C.Tro Comm. Repubblica Via Cleto Tomba, 29

Triumvirato Via Triumvirato, 28

Felsina Viale Felsina, 35

Marzabotto Via Marzabotto, 14

Arno Via Arno, 36/A

Don Sturzo Via Don Sturzo, 31

Cavazzoni Via Cavazzoni, 2/A

Azzurra Via Azzurra, 52/2

San Donato Via S.Donato/Andreini, 99

Andrea Costa Via Andrea Costa, 156 Int 1/2

Murri Via Murri, 131

Battindarno Via Battindarno, 28

Crocioni Via Crocioni, 1/A

De Nicola Via De Nicola, 1 Castel Debole

Marconi Via Marconi, 47 Casalecchio Di Reno

Castenaso Via Nasica, 34 Castenaso

Repubblica Via Repubblica, 52 San Lazzaro Di Savena

Jussi Via Jussi, 71 San Lazzaro Di Savena

Di Vittorio Via Di Vittorio, 28 San Lazzaro Di Savena

Longara S.Michele 2/E Calderara Di Reno

Castelmaggiore Piazza Amendola, 2 Castelmaggiore

S.Vincenzo Via Provinciale, 27/B San Vincenzo Di Galliera