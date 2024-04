Colla: "Innovazione, siamo un punto di riferimento"

"L’intelligenza artificiale è il presente, abbiamo il dovere, come Fondazione Aldini Valeriani, di supportare le nostre piccole medie imprese d’eccellenza nell’abilitare le diverse tecnologie nelle rispettive catene del valore" dice Michele Poggipolini, Presidente Fondazione Aldini Valeriani e Ceo di Poggipolini S.p.a in occasione dell’evento organizzato dalla Fav, scuola di Industrial Management di Confindustria Emilia Area Centro, dedicato alle applicazioni AI nelle aziende manifatturiere. Il presidente di Fav, Michele Poggipolini, durate l’evento ha lanciato il nuovo e atteso ’AI Executive Program’, in partnership con il competence center Bi-Rex, Ammagamma ed Applied. Tra gli ospiti anche l’assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione della Regione, Vincenzo Colla, che è intervenuto dicendo che "negli anni, come regione abbiamo investito per rappresentare un punto di riferimento su big data e intelligenza artificiale. La Data Valley è una filiera strategica che attrae investimenti e talenti. Un progetto unico al mondo che valorizzerà ulteriormente le eccellenze delle nostre imprese".