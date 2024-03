Colla: "Nessun voto, ora vediamo il testo"

"Non c’è ancora il testo definitivo, prima di esprimere un giudizio aspetto di vedere il testo con la mia struttura ma sembra che qualche risultato sia stato raggiunto. Vicenzo Colla, assessore regionale dell’Emilia Romagna alle Attività produttive, sceglie la linea attendista sul nuovo regolamento europeo sugli imballaggi licenziato l’altro giorno dal trilogo. Un regolamento che rischia di impattare fortemente su un distretto, quello del packaging, che in regione vale 5,347 miliardi di euro di fatturato e 22mila posti di lavoro. "Ringrazio i parlamentari europei di ogni schieramento per l’enorme mole di lavoro fatto", continua Colla richiamando la levata di scudi a ogni livello che aveva sostenuto la filiera soprattutto in termini di obiettivi percentuali di riciclo e riuso.