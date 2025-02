Collaborazione. Legacoop-Unibo

Il rettore dell’Università di Bologna, Giovanni Molari, e la presidente di Legacoop Bologna, Rita Ghedini, hanno firmato un nuovo accordo di collaborazione, con l’obiettivo di rafforzare e favorire lo sviluppo di progetti condivisi in ambiti strategici come innovazione, sostenibilità, formazione e inclusione sociale, creando un ponte tra ricerca accademica e realtà produttive. L’accordo, si legge su Unibo Magazine, la cui implementazione sarà supportata da un comitato operativo volto a intercettare esigenze di entrambe le parti, ha l’obiettivo principale di intensificare il legame tra ricerca, innovazione e sviluppo territoriale, mirando a generare benefici sia per il tessuto economico locale che per la comunità accademica. Saranno sviluppati progetti di ricerca e verranno organizzate attività formative sia all’università sia in

Legacoop Bologna, iniziative di orientamento al lavoro e di cooperazione allo sviluppo.