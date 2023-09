Collage: così Szymborska creava ’sorrisi privati’

Quando Woody Allen ebbe in dono uno dei suoi collage esclamò: "Questo sì che è un regalo, non come le stupide statuette che ricevo per i miei film". L’aneddoto, raccontato dalla direttrice dell’Istituto polacco a Roma Adrianna Siennicka, testimonia l’affetto universale che ha accompagnato la parabola creativa di Wislawa Szymborska, premio Nobel 1996 per la letteratura. Pochi sanno che la poetessa polacca, di cui quest’anno si celebrano i cent’anni della nascita, ha affiancato alla scrittura un’attività grafica molto privata e fino al Duemila a tutti ignota: la creazione, appunto, di una serie di collage.

Secondo Michal Rusinek, presidente della Fondazione Szymborska, lei ne avrebbe realizzati alcune decine di migliaia andati in larga parte perduti. Da oggi e fino al 5 novembre il Museo universitario Poggi di via Zamboni ne espone un’ottantina nella mostra ‘Szymborska, il mondo dei collage’ curata da Andrea Ceccherelli e accompagnata da una fitta serie di iniziative collaterali. L’evento ribadisce lo stretto rapporto che ha legato la poetessa a Bologna: nel 2009 furono oltre mille le persone nell’aula magna di Santa Lucia ad acclamarla a fianco di Umberto Eco. E nel 2016 poi la città le dedicò un festival. Ha ragione Roberto Balzani, presidente del Sistema museale di ateneo, a sottolineare l’unicità di questo patrimonio sofisticato e semplice al tempo stesso. Perché quei cartoncini mostrano sorprendenti analogie con la sua opera poetica sia umoristica che seria, governata dalla legge del contrasto, dello stupore e dell’ironia.

E sul legame fra illustrazione e poesia giustamente si è soffermato all’anteprima della mostra di ieri Andrea Ceccherelli, presidente del Centro di poesia contemporanea della nostra università. Szymborska, scomparsa a Cracovia il 1 febbraio 2012, iniziò a dedicarsi a questa forma d’arte negli anni ‘70 per poter inviare ad amici e parenti un saluto o un augurio, vista l’impossibilità di trovare cartoline nei negozi polacchi. In realtà era complicato, in pieno regime comunista, anche recuperare i materiali necessari per realizzare quelli che lei chiamava ‘medaglini’: i cartoncini le arrivavano da un’amica svedese, la colla proveniva dalla Germania e le forbici erano quelle di trent’anni prima. Ciononostante, lei si chiudeva per una settimana all’anno in casa "per fare l’artista", ritagliando immagini dai giornali, ideando frasi e incollando ogni cosa. Figurine, animali, scritte.. In tutte le opere si coglie una chiara influenza surrealista e non a caso Rusinek racconta che lei amava moltissimo Magritte (ma non Dalì) e più tardi i Monty Phyton. Dunque, l’arte del collage era contemporaneamente divertimento e dono di amicizia.

Nell’austera aula IV di Palazzo Poggi, accanto ai collage, sono esposti anche oggetti personali di Szymborska come il vecchio peluche di una scimmia o la macchina da scrivere. Fra le iniziative collaterali (seminari, film, presentazioni di libri) si segnala lo spettacolo ‘Cipolla. Tita Ruggeri sfoglia Wislawa Szymborska’, lettura teatrale ideata dall’attrice e da Corinna Rinaldi. Lo spettacolo, il 4 e 5 ottobre, si svolgerà in formula itinerante a Palazzo Poggi per un massimo di 25 spettatori a replica.