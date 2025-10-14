Collagene, l’arte si prende la scena. Sperimentazioni di stili e linguaggi

Al suo significato, Dispositivo Arti Sperimentali, il Das fa davvero fede, essendo diventato negli ultimi cinque anni, per la città, un connettore di esperienze seminali, parte di quel mondo giovane e di ricerca che magari sfugge alle frange più canoniche e storicizzate della città. In via del Porto 11/2 nello splendido spazio da 350 persone, gli eventi si alternano, si intercettano e dal 17 ottobre ritorna Collagene, rassegna multidisciplinare che compie un lustro e che lancia per il momento quattro serate tra performance, installazioni, musica, video e teatro, ospitando i primi progetti selezionati tramite call pubblica (che hanno potuto godere di un periodo di residenza) e ideati da quel popolo artistico che gravita nell’orbita dell’Accademia di Belle Arti.

Come fa ogni generazione che si affaccia sulla possibilità espressiva – Bologna in questo è regina da sempre, accogliendo spazi trasformati e aprendosi alle giovani menti – i progetti messi in campo mostrano diversità di stili, linguaggi, creazioni. "Ma tutti – spiega Eugenia Galli, responsabile di Collagene – condividono l’urgenza di raccontare le criticità del presente e di offrire nuove letture del nostro tempo, dal suono come esperienza relazionale alla memoria come archivio politico, dal corpo femminile e la sua rappresentazione al rapporto tra arte e ambiente, fino alla manipolazione del reale attraverso la tecnologia".

Ma ecco le prime quattro serate da segnare: 17 ottobre, 14 e 28 novembre, 12 dicembre. Venerdì l’opening tra sperimentazioni sonore e incroci di generi. Il quartetto Tiritera in 3 2 1 Play! utilizza la pratica della gamification per dare vita a improvvisazioni guidate da istruzioni proiettate su schermo; Federico Nardella esplora il silenzio in Hissed Syntax, una performance acustica per canne d’organo e oggetti, suonando uno strumento da lui stesso costruito.

A chiudere la serata, TypPo e oz.n.roll, formazione tra jazz ed elettronica, con un lavoro che fonde musica e immagini in un progetto di live coding, in cui il pubblico assiste al processo creativo in tempo reale. La seconda serata intreccia paesaggio e politica, esplorando il potere del suono come custode della memoria collettiva. La terza serata è in via di definizione e la quarta pone al centro il tema del corpo, ospitando, tra gli altri, Resuscianna, col collettivo Royal Divorce, che interroga il destino delle immagini nell’era digitale, trasformando un manichino per la rianimazione cardio-polmonare in simbolo della memoria.

Benedetta Cucci