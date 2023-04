Colle Ameno apre le porte a Wolfango

A sei anni dalla morte a Colle Ameno si aprono le porte alle opere di Wolfango Peretti Poggi, pittore e illustratore bolognese, che da sabato vedrà esposte una sessantina di opere selezionate dalla figlia Alighiera e da Laura Pasquini, fra le quali diversi inediti, usciti per l’occasione dalla casa di città.

Un percorso espositivo nelle sale di villa Davia, residenza nobiliare restaurata da pochi anni su iniziativa del Comune di Sasso Marconi, che ha promosso la mostra che resterà aperta per quasi tre mesi, fino al 22 luglio. "Si tratta di un lungo viaggio attraverso la lunga produzione artistica di Wolfango, accostando per la prima volta opere pittoriche, come i grandi quadri e i disegni a carboncino e pastello, alle illustrazioni di diverse opere letterarie come la Divina commedia o le fiabe dei fratelli Grimm -ha spiegato ieri la figlia Alighiera nel corso della conferenza stampa di presentazione- A lui sarebbe piaciuto tantissimo questo luogo, Colle Ameno, e gli spazi di questa magnifica sede espositiva, differenziati e concatenati in un modo che consente di tenere separate le due anime di Wolfango". In mostra i grandi tondi con le quattro stagioni descritte da Eugenio Riccomini e nel catalogo la valutazione di Federico Zeri che di lui disse che "E’ un grande pittore davanti al quale io posso dire soltanto una cosa: rimango impressionato ed ammirato".

Esito descritto da Laura Pasquini, docente di storia dell’arte medievale all’UniBo: "In questo luogo e in queste stanze si è creata una magica osmosi tra gli spazi della villa e le opere dell’autore così da fare percepire la presenza della natura, la sua semplicità, ma anche la sontuosità espressa dal gigantismo di certi lavori di Wolfango".

In prima linea nella promozione e nell’organizzazione della mostra l’assessora al turismo Marilena Lenzi: "Un evento che ci onora e che valorizza questo borgo composito e affascinante. Monumentale ma vissuto. Intorno a questo progetto abbiamo registrato una collaborazione istituzionale e culturale". Un aspetto sottolineato da Simona Lembi di Città metropolitana attenta al ‘femminile’ così presente nella produzione dell’artista e al ruolo che la cultura può svolgere nella vocazione turistica di Sasso. Sabato alle 17 la vernice con la presentazione del catalogo e degli eventi collaterali: il primo il 28 aprile, compleanno di Wolfango, con un concerto della Doctor Dixie Jazz Band. g.m.