Collegio di indirizzo. Eletti dieci membri

Tempo di rinnovi in Fondazione Carisbo, che in poco più di un mese dovrà eleggere il nuovo Collegio di indirizzo. Il primo passaggio c’è già stato, l’assemblea dei soci ha eletto i 10 componenti (sui 20 complessivi del Collegio di indirizzo) di propria competenza: sette conferme e tre novità rispetto al mandato in scadenza a fine marzo, anche se alcuni di essi avevano già fatto parte dell’organismo negli anni passati. Come il gastroenterologo Franco Bazzoli e l’ortopedico Ermanno Martucci, che tornano in Collegio. Primo mandato per Silvia Squarzoni, avvocato con specializzazione in diritto civile e commerciale. Per il resto, l’elezione conferma sette dei membri uscenti: il medico internista Claudio Borghi, la docente di Filosofia dell’Università di Reggio e Modena, Anna Maria Contini, l’avvocato Giordano Jacchia, il chirurgo Giuseppe Navarra, Elisabetta Pistocchi, direttrice di un ente professionale di Confartigianato, la storica dell’arte Valeria Rubbi e l’avvocato Stefano Zanoli.