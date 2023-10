Collegio Venturoli: l’arte sostiene i giovani

"...Voglio adunque che sia eretto nella città di Bologna un Collegio d’educazione, a comodo d’istruire giovani studenti di Belle Arti ed ivi siano mantenuti pienamente, in tanto numero, quanto potrà l’entrata di mia Eredità". Questo il testamento che Angelo Venturoli – nato a Medicina nel 1749, architetto di formazione neoclassicista e docente all’Accademia Clementina – redasse nel 1820, un anno prima della scomparsa. Tra le eccellenze bolognesi il Collegio Venturoli merita indiscutibilmente una posizione di prestigio, se non altro per la potenza del testamento che l’ha visto nascere e, allo stesso tempo, per la capacità di continuare ad essere progetto antesignano di quelle che ancor oggi chiamiamo – ed invochiamo possano crescere – ’residenze artistiche’.

Acquisito l’edificio di via Centotrecento, luogo dove le raccolte dei disegni degli alunni, la gipsosteca, la collezione dei disegni, il contrappunto dei giardini rendono unico nella città di Bologna, i fedeli esecutori testamentari già nel 1825 danno vita all’attività istituzionale del Collegio, accogliendo i primi studenti, che devono aver compiuto i 12 anni, provenire da famiglie umili, essere bolognesi e praticare la fede cattolica. La profonda crisi che investì il Collegio tra il 1915 e i primi anni Cinquanta, per le conseguenze della Seconda guerra mondiale, non hanno impedito una rinascita dell’Istituzione, che, a partire dal 1955, offre temporaneamente studi di ricerca per i giovani artisti. A beneficiare di questa opportunità sono stati, tra gli altri, Renato Barilli, Vittorio Mascalchi, Giorgio Zucchini, Adriano Avanzolini, Giorgio Burnelli, Davide Rivalta, Daniela Olivieri.

Da ieri la Fondazione Collegio Artistico Venturoli – questa la nuova ragione sociale dal 1993 –, negli spazi rinnovati di via Centotrecento, ospita la rassegna New SpacesNew Entries: il frutto della riflessione di 5 giovani artisti residenti: Barbara Baroncini, Irene Fenara, Giacomo Gresleri, Simona Paladino e Davide Trabucco.

Le loro opere, allestite grazie al progetto di ripristino della sale e del giardino ad opera di Nicola Melinelli, entreranno a far parte della collezione del Collegio.

Alle oltre 300 opere già donate dagli artisti un tempo ’alunnati’, si aggiungono ora la sapiente documentazione fotografica ’Contare sulle persone’, di Barbara Baroncini, una sorta di certificazione delle presenze dei visitatori, identificati con il numero d’accesso, all’interno del cortile del Collegio in occasione di Open Studio 2014.

L’opera di Giacomo Gresleri insiste sul tempo e sull’incuria che sviliscono e consumano un bene culturale come la settecentesca Villa Ghisilieri a Sasso Marconi: una riflessione che il giovane architetto accompagna attraverso il ridisegno della pianta e dei prospetti del manufatto, teso a evidenziarne la centralità per comprendere il senso del vivere civile in età Illuminista. ’Supervision’ di Irene Fenara si concentra invece sul gesto primario dell’atto fotografico: il guardare. Macchine che rivelano il mondo che ci circonda in modo autonomo, deformato: la ’super visione’ è uno strumento di controllo ambientale denso di ambiguità e di pericoli.

’Senza titolo’ di Simona Paladino è un libro d’artista; un’opera grafica dove ogni pagina investiga le variabili del concetto di ’punto’. Entità geometrica assolutamente astratta, segno d’interpunzione, pausa, segno grafico elementare. Infine, Conformi, di Davide Trabucco. Un progetto avviato nel 2015 che si esplicita sul montaggio di alcune variabili compositive che, associate, generano un’immagine originale che tuttavia viene percepita e codificata in modo differente dall’osservatore. Una riflessione sull’atto del guardare, dove le ’immagini conformi’ altro non sono che la manifestazione del nostro giudizio.