"Collegium Musicum, 70 anni in un’orchestra"

Il Collegium Musicum Almae Matris, coro e orchestra dell’università, compie 70 anni. A migliaia si contano gli studenti italiani e stranieri, i docenti o i semplici appassionati che dal 1953 hanno dato voce e suono all’istituzione. La quale non si limita a solennizzare i momenti ufficiali della vita accademica, ma da libera associazione studentesca vanta anche un’attività concertistica indipendente. David Winton, attuale direttore artistico, ci racconta che "tutto iniziò come un piccolo coro votato alla musica rinascimentale, cui si affiancò presto un gruppo di strumenti antichi. Fu quella la realtà che conobbi quando arrivai a Bologna come insegnante di inglese, aggregandomi al coro nel 1978 quale basso, poi come suonatore di spinetta, infine assistente del direttore e direttore io stesso. Solo più tardi si è formata l’orchestra sinfonica".

Cosa accadrà stasera?

"Una grande festa cui sono stati invitati gli ex coristi e strumentisti, giunti a Bologna già da ieri per la prova, che prosegue in questa giornata di sabato, prima dell’evento serale. È una vera sfida! Non si tratta infatti di rimettere insieme un’orchestra esistita nel passato e poi disciolta: l’orchestra che suonerà questa sera non è mai esistita prima e non esisterà mai più, in quanto raccoglie orchestrali e coristi attivi negli anni ’80, altri degli anni ’90 e così via, che si incontreranno per la prima e unica volta con quelli di oggi. Hanno aderito più di trecento vecchi soci, cui si aggiungono i tanti attualmente in forza. Per contenerli tutti, l’Aula Magna di Santa Lucia vedrà gli spazi ribaltati: gli esecutori occuperanno la navata centrale, mentre i pochi spettatori invitati – il Rettore in testa – verranno ospitati nel presbiterio, dove solitamente si collocano invece orchestra e coro. Il pubblico interessato potrà seguire l’evento in diretta, sul canale YouTube del Collegium Musicum, questa sera stessa alle 21".

Cosa eseguite?

"Il programma vuole essere simbolico della vita universitaria: e dunque non mancheranno alcune parti dei goliardici Carmina burana di Orff e finiremo con il classico inno studentesco Gaudeamus igitur, proposto in una versione appositamente strumentata da Enrico Lombardi, oggi lanciato fra i giovani direttori d’orchestra italiani, ma che da ragazzo si è fatto le ossa qui da noi. Oltre a lui e a me, dirigeranno i vari gruppi vocali e strumentali anche Barbara Manfredini e Alissia Venier".