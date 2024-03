Collettivi studenteschi in protesta. Domani presidio sotto al Comune

Con una curiosa saldatura, Osa e Cas domani alle 15 si faranno sentire sotto Palazzo d’Accursio. Nel mirino dei collettivi studenteschi c’è Mattia Santori, assessore alle Politiche giovanili. Già contestato da Osa e Cambiare rotta durante il corteo che ha imbrattato la Prefettura e bruciato le foto di Salvini e Meloni, al punto da essere ‘invitato’ ad andarsene, ora fa infuriare i collettivi per l’incontro con i rappresentanti degli studenti delle superiori, sempre domani. "La necessità di questo incontro – scrivono Osa e Cas – chissà perché è sorta proprio dopo il corteo, non per ascoltare gli studenti sui problemi per cui siamo scesi in piazza", ma per "dividerci con la retorica dei manifestanti buoni e cattivi, di fazioni e infiltrati. Tutto dopo avere attaccato le occupazioni dei collettivi, secondo lui condotte da una famigerata ’minoranza antidemocratica’". Nella convocazione, Santori chiede "da chi vi sentite rappresentati e se gli strumenti per autorappresentarvi sono sufficienti", ma per i ragazzi è "paradossale un’autorappresentazione con esponenti di partiti come il Pd, che vuole distruggere le lotte studentesche fingendosi al nostro fianco".

f. g. s.