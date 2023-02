I leader dei collettivi fuori da Bologna. "Il rischio è un’escalation di violenza"

Un momento di tensione tra i collettivi Cua e Cybilla e la polizia, durante una manifestazione dello scorso dicembre

Bologna, 8 febbraio 2023 – “Il presidio qui è inutile". La sera dello scorso 10 novembre, mentre il corteo antagonista sfilava davanti alla cattedrale di San Pietro protetta da un cordone di Reparto mobile, Federico Antibo, 24 anni, ritenuto tra i leader del Cua e destinatario, assieme a Isabella Gigliotti, di un divieto di dimora in città, si era rivolto così a un poliziotto della Digos. Perché quella sera l’obiettivo non era la cattedrale, già ‘sanzionata’ dagli antagonisti nel corso della manifestazione del precedente 11 maggio. Ma il vicino ‘Sapori e Dintorni’ del Conad, ospitato nell’antico palazzo del Monte di Pietà, vincolato dalla sovrintendenza. Per gli investigatori della Digos e per il gip Claudio Paris, che ha disposto le misure cautelari per gli attivisti di Cua e Cybilla, quella frase "fornisce un’ulteriore conferma che gli obiettivi conseguiti dal gruppo guidato dal predetto erano stati tutti preventivamente studiati", come si legge nell’ordinanza. Che ripercorre tutte le fasi di preparazione di quel pomeriggio, partendo dall’arrivo dei ‘materiali’ - compreso il manichino raffigurante la premier Giorgia Meloni poi appeso dalla Garisenda - nella stanzetta al 38 di via Zamboni, da anni sede operativa del collettivo. Il gip Paris parla di un’azione "programmata da...