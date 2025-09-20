Collezionare la bellezza per condividerla

Cultura, passione e ricerca sono gli elementi che caratterizzano un collezionista, spinto a cercare sempre il pezzo migliore. È il caso di Alessandro Zacchi, insegnante e da sempre appassionato d’arte, in particolare di disegni, con un curriculum denso di partecipazioni a mostre. Negli anni questo amore per i disegni dei grandi maestri dal XV secolo al XX secolo si è consolidato in una pregevole collezione che, con atto notarile del 5 maggio 2024, è stata donata alla Pinacoteca Nazionale di Bologna. Un gesto davvero raro, se si pensa che i collezionisti si attaccano con grande dedizione alle loro opere. Zacchi, come lui stesso ha dichiarato, invece colleziona per poi donare alla collettività, per condividere ed apprezzare con gli altri la gioia del bello e della storia artistica che ogni disegno porta in sé. Infatti sta continuando la sua collezione e tra qualche anno sarà pronto a donarne una seconda parte.

Ieri il sogno di condivisione si è avverato, con l’inaugurazione nella sala Clementina, dedicata all’esposizioni di opere grafiche, la mostra ’Il fascino discreto del disegno. La donazione Alessandro Zacchi alla Pinacoteca di Bologna’ che ha presentato una significativa raccolta di circa 60 disegni, selezione dei complessivi 179 e le 21 stampe realmente donate da Zacchi. "Questa donazione di opere di altissima qualità e mai esposte - ha sottolineato il direttore ad interim Costantino D’Orazio - rappresenta un gesto di straordinaria generosità ed un arricchimento fondamentale per il patrimonio artistico bolognese e nazionale. Tanto è vero che meriterebbe alla fine della mostra, prevista per l’11 gennaio, di circolare nei musei di altre città. Comunque la loro destinazione definitiva sarà di entrare a far parte del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe della Pinacoteca". Un catalogo edito White Book accompagna la mostra; in questo le curatrici illustrano le loro competenze: Marzia Faietti con un saggio sulle mostre e gli studi che hanno influenzato la formazione del collezionista, Elena Rossoni con un’analisi delle relazioni tra la donazione Zacchi e il corpus grafico della Pinacoteca e Milena Cavalli con un approfondimento sui disegni di provenienza Rosaspina.

La mostra è divisa in quattro sezioni dove compaiono opere di Bartolomeo Passerotti, Ludovico Carracci, Domenichino, Guercino, Donato Creti accanto a figure dell’800 e ‘900 come Alessandro Guardassoni e Alessandro Cervellati. Un caso di particolare interesse è il disegno riferibile alla bottega di Raffaello, legato agli affreschi vaticani. Una sezione speciale è dedicata alla figura dell’incisore Francesco Rosaspina, del quale si apprezzano due disegni tra quelli donati. Il percorso espositivo comprende anche un olio di proprietà dell’Accademia di Belle Arti che rappresenta il ritratto di Rosaspina realizzato da George Hayter nel 1828. La Pinacoteca promuove un ciclo di incontri, visite animate e laboratori.