Collezionista di Ferrari sconosciuto al Fisco. Sequestri per 8 milioni

Tra i bolidi finiti sotto sequestro ci sono anche una Ferrari 340 MM Vignale Spider (appena tre esemplari costruiti dalla casa di Maranello) e una Ferrari 275 Gtb/2 color verde pino, prodotta, in tale colorazione, in appena sei esemplari. E poi altri modelli di "rosse", Lamborghini e Porsche: in tutto 18 veicoli, oltre a 61 orologi per 7,7 milioni di euro. Tutti detenuti da un sessantenne parmigiano, sconosciuto al fisco, e sequestrati dalla Guardia di Finanza. L’uomo, sulla carta disoccupato, ma in realtà commerciante di autoveicoli di pregio da circa 25 anni, è indagato per autoriciclaggio e omessa dichiarazione assieme ad altre sei persone, a cui intestava i veicoli d’epoca che acquistava, senza mai dichiarare nulla al fisco. Nel corso dell’attività delle Fiamme Gialle, sono state perquisite, anche a Bologna, concessionarie e carrozzerie a cui l’uomo si appoggiava.