Collezionisti e studiosi Usa a Bologna

Una stretta collaborazione tra pubblico e privato ha accolto a Bologna la delegazione statunitense dell’American Academy in Rome, presieduta da Mark Robbins. il gruppo di studiosi e collezionisti ha partecipato a una delle aperture serali del giardino di Palazzo Bentivoglio che espone Life Time di Ugo Rondinone, a cura di Tommaso Pasquali in collaborazione con la John Giorno Foundation. L’ammirazione per il connubio antico-moderno con opere site-specific degli artisti bolognesi Sissi, Luigi Ontani e Flavio Favelli porterà molti del board a tornare a Bologna la prossima Arte Fiera.

Altra tappa nella nostra città è stata la visita a Palazzo Cospi, in via San Vitale, con una lectio esclusiva da parte della professoressa Alessandra Russo della Columbia University, studiosa delle collezioni di Ferdinando Cospi (1606 – 1686). Ambasciatore dei Medici e agente artistico, Cospi riuní a Palazzo una straordinaria varietà di opere — da dipinti di Elisabetta Sirani, Guercino e Guido Reni a capolavori giunti dalle Americhe, Africa e Asia. Cospi donó anche uno dei primi musei ‘pubblici’ al mondo, affiancato a quello di Ulisse Aldrovandi a Palazzo Poggi. Parte delle opere sono oggi custodite al Museo Civico Medievale anche grazie a Massimo Medica e Mark Gregory d’Apuzzo, che insieme hanno contribuito al dibattito.

Ma Bologna ha un altro primato, sempre nella ricostruzione della professoressa Russo: l’evidenza del primo custode di una collezione, Sebastiano Biavati, rappresentato in una celebre incisione dell’epoca con un artefatto in mano. Russo lo ha anche trovato dipinto in un magnifico ritratto, alla Velázquez, nella cappella funeraria di Ferdinando in San Petronio, quindi come custode ad aeternum delle passioni artistiche del celebre collezionista. (Foto, Mark Robbins e Alessandra Russo).