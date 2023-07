Collezionisti, le buone regole da seguire

Nicoletta

Barberini Mengoli

Il collezionista è importante perché, attraverso le sue ricerche artistiche e le raccolte di quadri di prestigio, consente che questi non vadano dispersi e siano fondamentali per ricostruire la cultura artistica del passato, ma anche del presente. In questo momento, marcato da imprevisti cambiamenti di gusto e problematiche economiche, è necessario puntare verso la scelta dell’eccellenza, cercando di assicurarsi opere rilevanti sia sul piano estetico sia su quello scientifico. Il collezionista di dipinti può scegliere l’epoca, l’autore, la regione o il periodo artistico: per esempio ora l’Ottocento bolognese, che era stato un po’ dimenticato, sta riprendendo vigore ed interesse. Probabilmente per la recente apertura del Museo Ottocento in piazzetta San Michele. Il collezionista, prima di comperare, deve farsi consigliare da un esperto e non deve essere precipitoso. L’errore in questi casi si paga caro. È necessario osservare attentamente lo stato di conservazione, aiutandosi anche con la lampada di Wood che emana raggi ultravioletti: facendola scorrere sulla tela, questa mette in evidenza i punti restaurati, non visibili altrimenti ad occhio nudo. Se il quadro è di grandi dimensioni e antico può anche essere stato rintelato o foderato per rafforzare e stendere la tela originale applicandone dietro un’altra. Il quadro in prima tela economicamente ha più valore. Inoltre è importante ricostruire la storia pregressa del dipinto: il retro delle opere spesso comporta etichette apposte dai Musei nei quali è transitato o anche numeri delle collezioni ufficiali di appartenenza. La storia viene ricostruita anche dal luogo di realizzazione iniziale del dipinto e dai passaggi di proprietà. L’esposizione infine in mostre importanti rappresenta sempre un valore aggiunto. Queste regole d’acquisto valgono per colui che vuole acquistare un quadro di grande prestigio, ma comunque rappresentano un percorso di sicurezza da verificare in molte occasioni.