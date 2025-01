Colli di Bologna in balìa dei ladri: svuotano la cassaforte mentre l’anziano è in casa

Bologna, 31 gennaio 2025 – Non si placa la bramosia dei topi d’appartamento. Nella giornata di mercoledì altri due colpi sono stati messi a segno sui Colli e in uno dei casi i ladri hanno agito mentre in casa era presente l’anziano proprietario. Questo caso, su cui sta indagando la polizia, è avvenuto in via di Paderno. Il padrone di casa, un ottantaseienne, stava guardando la televisione, quando ha sentito dei rumori ed è andato in giardino a controllare se ci fossero degli intrusi: così ha visto due persone che si dileguavano nell’ombra, mentre il terzo complice, che era salito al piano di sopra della villetta, è scappato uscendo dalla porta lasciata aperta alle spalle dell’anziano.

Subito l’uomo ha dato l’allarme alla polizia. Gli agenti hanno constatato come la cassaforte fosse stata aperta e fosse stato portato via ciò che conteneva: 250 euro in contanti e alcuni monili, per un bottino totale di circa 400 euro. I ladri erano entrati nell’abitazione tagliando un’inferriata. Adesso la Squadra mobile ha avviato le indagini, acquisendo le immagini riprese dalle telecamere presenti nella zona e ascoltando i residenti. Uno avrebbe riferito di aver notato un’auto sospetta che si allontanava.

Poco dopo, un’altra chiamata di soccorso è arrivata invece alla centrale operativa dei carabinieri. Questa volta, i proprietari dell’abitazione, rincasando, avevano trovato le stanze completamente a soqquadro. Il colpo, tentato, visto che stando a quanto dichiarato dall’abitazione non mancherebbe nulla, è avvenuto in una villetta a Pieve del Pino, non distante dal monumento ai Caduti di Sabbiuno. I militari della compagnia di Borgo Panigale sono intervenuti per i rilievi e le indagini. Non è escluso che dietro a entrambi gli episodi non ci sia la stessa batteria. Questo, mentre l’attenzione da parte delle forze dell’ordine sul problema è massima: una criticità che ha portato i residenti della zona collinare, riuniti nel comitato ComiColli, a stipulare un patto con il Comune per la sicurezza. Lo stesso presidente del comitato, Francesco Cicognani, la scorsa settimana è stato vittima di un furto nella sua casa di via dei Colli. I ladri hanno incrinato, prendendolo a sassate, un vetro antisfondamento, riuscendo a creare un piccolo foro, nel quale hanno infilato un filo di ferro piegato a uncino che hanno agganciato alla maniglia della porta, riuscendo così ad aprirla ed entrare a rubare, senza curarsi neppure dell’allarme che era intanto scattato.