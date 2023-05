Colli, si spala col trattore "Come topi in trappola"

di Luca Orsi

Sui colli, dopo l’ennesimo smottemento della scarpata che ha ostruito (di nuovo) la strada, c’è chi, in via di Roncrio, ha acceso il trattore e ha spostato da solo tronchi e fango. Un intervento fai-da-te per riuscire ad aprire almeno un varco per potere uscire di casa.

"I primi giorni non c’era modo di scendere a valle. In certi casi c’è chi si è sentito come un topo in trappola, bloccato in casa", commenta Francesco Cicognani, presidente di Comicolli, il comitato per la tutela dell’area collinare che terrà un direttivo urgente per fare il punto della situazione. "Crediamo sia opportuno alimentare e creare un dibattito sul futuro della collina, cui deve essere coinvolto e ascoltato anche chi ci abita. Che da anni segnala, inascoltato, i pericoli di un territorio molto fragile".

Nella chat dei residenti, con più di 200 iscritti, da giorni il tam tam è incessante. Si segnalano le situazioni di pericolo, i tratti di strada interrotti, le frane, le riaperture, si suggeriscono percorsi alternativi per aggirare le chiusure.

"Quasi tutta l’area collinare è interessata da fenomeni franosi, e la situazione non è ancora stabilizzata – afferma Cicognani –. Le frane in movimento sono molto pericolose. I crinali sono intrisi d’acqua, basta uno starnuto per farli venire giù".

Restano ancora fuori casa i residenti in via del Paleotto e via di Jola. Si tratta di una ventina di persone che sono state evacuate per motivi precauzionali. Le abitazioni, fa sapere il Comune, non sono interessate da pericolo imminente di crollo.

Una frana però ha reso "molto compromessa" l’accessibilità alla zona, rendendo pericolosa la circolazione e quindi il raggiungimento delle abitazioni presenti in quel tratto di strada. Da qui l’ordinanza di evacuazione. Che vieta anche di spostarsi a piedi nelle due strade.

I vigili del fuoco stanno valutando la situazione. Le persone evacuat potranno rientrare progressivamente a casa man mano che tratti di strada saranno liberati dalla frana e resi agibili in piena sicurezza.