Colombi: "Topo Gigio, che musical"

"Ora che sono riuscita a farlo amare e persino imitare in tutto il mondo e sento la necessità di parlarne, mi rendo conto che la sua vita si intreccia inevitabilmente con la mia e che, più che un trattato sulla marionetta, scriverò la storia di una vita" ammetteva dieci anni fa Maria Perego nell’autobiografia Io e Topo Gigio. Vita artistica e privata di una donna straordinaria. Ed è un po’ da quella riflessione della sua creatrice che nasce il musical sul roditore italiano più famoso al mondo che il regista Maurizio Colombi sta mettendo in piedi col proposito di farlo debuttare in teatro a dicembre prima dello sbarco, con testi tradotti in spagnolo e inglese, pure in Argentina, Messico e Stati Uniti.

Colombi chi ha avuto l’idea del musical? "Gianfranco (Franco) Fasano. Lui, io e Paolo Ruffini siamo tre grandi fan di Gigio. Ruffini è, infatti, il terzo elemento del team creativo. Gianfranco si occupa della parte musicale, mentre io e Paolo ci concentriamo più su scrittura e resa scenica dello spettacolo".

Com’è partita l’impresa? "Un paio di anni fa Gianfranco mi ha fatto incontrare Alessandro Rossi, l’uomo che cura il progetto Topo Gigio nel mondo, spiegandogli di aver pensato a me perché sarebbe stato bello portare al pubblico una storia così. Dall’Antoniano e dall’Ed Sullivan Show, il personaggio è arrivato ovunque, divenendo la mascotte di gente come Louis Armstrong, Michael Jackson o Shakira. In America latina, dov’è più famoso che in Italia, ha dei numeri da capogiro. Tant’è che il primo paese dov’è uscita la notizia del musical è stato il Brasile".

Parliamo un po’ dello spettacolo. "Non è lo show di Topo Gigio, ma la storia della Perego, che all’età di 17 anni, già vittima della depressione, dialogava coi personaggi dei suoi disegni infondendogli quell’umanità capace di trasformarli da semplici bozzetti in esseri viventi. Idea che m’è stata un po’ suggerita da Saving Mr. Banks, lo splendido film di John Lee Hancock con Emma Thompson e Tom Hanks".

Come prende vita Topo Gigio a teatro? "Sulla scena utilizzo le illusioni ottiche del teatro nero di Praga, così quando è da solo si muove a grandezza normale in una scenografia di oggetti enormi, mentre quando interagisce con gli attori torna alla sua altezza classica che è 30-40 centimetri. In certi angoli di palco si manifesta addirittura in ologramma. Tra corpo di ballo e attori avremo 26 persone in scena, tra cui tre animatori".

Una favola magica dalle diverse letture. "Inizialmente riescono a sentirlo parlare solo pazzi e bambini problematici, ma quando in tribunale il nostro Topo dovrà difendersi dall’accusa d’aver toccato i cuori della gente arriverà a salvarlo Mister B, ex spiantato soccorso quando stava in strada e poi diventato una celebrità, con un’arringa sul valore dell’amore e sull’irrilevanza del fatto che personaggi come Gigio o come Babbo Natale esistano realmente o siano solo frutto della fantasia".

Musiche? "Ci sono le canzoni storiche di Topo Gigio, da Strapazzami di coccole a Se avessi la coda anch’io, ma anche alcune inedite di Fasano. Ne ha già scritte tre, fra cui una che vorrebbe presentare in gara al prossimo Zecchino d’Oro".

Quanto ha impattato sul progetto il duetto di Gigio con Lucio Corsi venerdì scorso a Sanremo? "Beh, è stato importante. Ovviamente, era tutto preventivato, anche se nessuno si sarebbe aspettato il secondo posto del cantautore maremmano. Mi piacerebbe coinvolgere Corsi nello show, perché sarebbe un perfetto Mister B".