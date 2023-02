Colombo, il ritorno dell’ex Assunto dalla Fondazione Urbana

di Luca Orsi

"Da oggi comincia una nuova avventura lavorativa". Così Andrea Colombo – avvocato, che prima da assessore della giunta Merola, poi da consigliere Pd, si era battuto per i T-days, la tangenziale delle biciclette e una mobilità dolce e sostenibile – annuncia con un post su Facebook di essere stato "ingaggiato, a seguito di una selezione pubblica", alla Fondazione innovazione urbana (FIU), organismo di Comune e Unibo. Colombo ricoprirà l’incarico di "esperto altamente qualificato in materia di ambiente, mobilità sostenibile e spazio pubblico".

Dopo aver collaborato in questi anni tra l’altro "con associazioni, società private, diversi Comuni e il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili", l’ex assessore si dice ora "veramente felice di potere mettere le mie passioni, capacità e competenze professionali a disposizione di Bologna".

Fare innovazione urbana, cioè "provare a costruire il futuro dellale città aprendo la strada al cambiamento, innovare le politiche e progettualità pubbliche, fare da cerniera fra istituzioni e comunità, è quello che mi piace fare da sempre", commenta Colombo, che era entrato nelle istituzioni a 19 anni, come consigliere di quartiere al San Vitale. E aggiunge: "Farlo per e con la propria città è la cosa più bella".

L’avviso di selezione precisa che si tratta di un "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi (con la possibilità di rinnovo a tempo determinato per ulteriori 12 mesi eo trasformazione in contratto a tempo indeterminato) a tempo pieno (40 ore settimanali). A Colombo – che prenderà un’aspettativa dal suo attuale impiego – verrà corrisposta, come da contratto, una retribuzione annua lorda di 71.345,54 euro.

L’incarico all’ex assessore solleva critiche dalle opposizioni. "A pensare male si fa peccato ma spesso ci si prende", ironizza Giulio Venturi, consigliere comunale e portavoce della Lega. Che ricorda "tutti i ruoli apicali in partecipate, associazioni e fondazioni occupate da persone vicine al sindaco Matteo Lepore".

Mentre "figure capaci ma lontane dal sindaco, come gli ex assessori Alberto Aitini, Marco Lombardo e Davide Conte sono stati epurati, per i fedelissimi c’è un collaudato sistema di porte girevoli".

Stefano Cavedagna, capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune, cita Lucio Battisti: "Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più?". Colombo, "che aveva annunciato poco più di un anno fa di non ricandidarsi alle elezioni, per dedicarsi alla professione, ora rientra magicamente dalla finestra come super consulente della Fondazione innovazione urbana, per la modica cifra di 71.000€ annui", afferma.

"Nessuno – precisa Cavedagna – mette in dubbio che la selezione, se così si può chiamare, lo veda come ‘competente’ a occuparsi di mobilità green, ma la scelta sembra più politica che altro".

A giudicare dal bando della Fondazione innovazione urbana, rileva il capogruppo di Fratelli d’Italia, "Colombo si occuperà di mobilità sostenibile, quindi di progettare la Città 30? La giunta lo dica in modo chiaro. È l’ennesimo sodale di Lepore che viene indicato in un ruolo, completando il poltronificio del sindaco. Insomma ruoli nuovi con volti che sanno di vecchio, legati già a gestioni fallimentari per la città".