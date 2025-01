Colossi hi-tech al Tecnopolo. La Regione tratta con Nvidia. Nuova torre da 20mila quadri

I grandi colossi mondiali dell’informatica guardano al Tecnopolo. Come Nvidia, colosso Usa di processori grafici, che è in trattativa con la Regione Emilia-Romagna per insediarsi nell’area dell’ex Manifattura tabacchi, al fianco dei supercomputer già in funzione.

A confermarlo è il vicepresidente della Regione e assessore allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, ieri mattina a Bologna al convegno della Uil sull’intelligenza artificiale.

Proprio per ospitare le principali software house del mondo, insieme ad altre aziende locali interessate, la Regione ha sulla carta la costruzione di una nuova torre all’interno del Tecnopolo da 20mila metri quadrati, con un investimento stimato in circa 80 milioni di euro. Ma la risorse vanno trovate.

"Con Stmicroelectronics abbiamo già firmato un accordo", sottolinea Colla, che parla anche dell’interessamento di un altro colosso dell’informatica come Cisco. E poi c’è appunto Nvidia, con cui "abbiamo un dialogo aperto".

Ma Colla avverte: "Nvidia fa 3mila miliardi di euro di fatturato con 20mila persone, noi non li facciamo di prodotto interno lordo con 23 milioni di occupati. Queste sono le ’bestie’ con cui abbiamo a che fare. Sarebbero capaci di comprarsi tutta l’Emilia-Romagna, non solo una palazzina qui dentro", si concede la battuta il vicepresidente. In questo contesto, rimarca dunque Colla, "il controllo pubblico delle reti diventa fondamentale. Non dobbiamo mai consegnarle ai privati, altrimenti perdiamo la nostra autonomia".

Da qui, Marcello Borghetti, segretario generale della Uil, guarda all’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro: "Le macchine, la tecnologia, l’automazione e l’intelligenza artificiale produrranno grandi cambiamenti, per questo dovremo avere la capacità di orientare il sistema universitario e scolastico verso i giovani e questi cambiamenti".

Il governatore Michele de Pascale guarda avanti e all’applicazione dell’intelligenza artificiale nella nostra Regione: "Va rilanciata nei settori che sono già stati al centro dell’attenzione in questi anni, penso alle sfide climatiche, ma anche in altri campi come appunto la sanità". Insomma, "la tecnologia – rimarca de Pascale – è uno strumento che dobbiamo essere capaci di utilizzare per migliorare la qualità della vita delle persone e anche la risposta dei servizi pubblici".

Al Tecnopolo troveranno posto anche l’Università Onu e l’Enea, che porterà nel capoluogo emiliano un progetto sull’economia circolare e 250 ricercatori.

Entrambe le sedi dovrebbero essere pronte entro la metà del 2026. Dopodiché la Regione dovrà affrontare anche la riqualificazione del complesso detto ‘Le Ballette’, dove avranno sede il Cineca, l’Infn, il Centro nazionale sull’Intelligenza artificiale e Arpae.