Colossi informatici al Tecnopolo, trattativa con Nvidia

I grandi colossi mondiali dell’informatica guardano al Tecnopolo di Bologna. Come Nvidia, che è in trattativa con la Regione Emilia-Romagna per insediarsi nell’area dell’ex Manifattura tabacchi, al fianco dei supercomputer già in funzione. A confermarlo è il vicepresidente Vincenzo Colla, ieri a Bologna al convegno della Uil sull’intelligenza artificiale. Proprio per ospitare le principali software house del mondo, insieme ad altre aziende locali interessate, la Regione ha sulla carta la costruzione di una nuova torre nel Tecnopolo da 20.000 metri quadrati, con un investimento di circa 80 milioni di euro. Ma la risorse vanno trovate.

"Con Stmicroelectronics abbiamo già firmato un accordo", sottolinea Colla, che parla anche dell’interessamento di un altro colosso dell’informatica come Cisco. E poi c’è appunto Nvidia, con cui "abbiamo un dialogo aperto". Ma Colla avverte: "Nvidia fa 3.000 miliardi di euro di fatturato con 20.000 persone, noi non li facciamo di prodotto interno lordo con 23 milioni di occupati". In questo contesto, rimarca dunque Colla, "il controllo pubblico delle reti diventa fondamentale". Al Tecnopolo troveranno posto anche l’Università Onu e l’Enea con un progetto sull’economia circolare e 250 ricercatori. Entrambe le sedi dovrebbero essere pronte entro la metà del 2026.