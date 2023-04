Colpi a raffica Rapinava le vittime armato di coltello Arrestato il bandito

Nove rapine, di cui tre messe a segno e 6 tentate, tutte commesse tra il 3 e il 17 marzo scorso in pieno centro storico. Una fitta attività d’indagine ha portato gli agenti della Squadra mobile, su ordinanza del giudice per le indagini preliminari, ad arrestare un cittadino di origine moldava, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

L’uomo è stato rintracciato grazie alle descrizioni fornite dalle vittime – nella maggior parte dei casi donne non accompagnate e studenti che il rapinatore individuava al momento del colpo – che hanno raccontato di essere state avvicinate da un soggetto, apparentemente dell’Est Europa, che chiedeva insistentemente soldi (la somma variava dai 20 ai 50 euro). Dai racconti, gli agenti della Mobile hanno potuto notare che la zona in cui le rapine venivano commesse, il modus operandi dell’aggressore e, appunto, la descrizione del rapinatore, erano riconducibili alla stessa persona.

Se le vittime si rifiutavano di consegnare la somma di denaro richiesta, il malvivente le minacciava avvicinando la mano alla tasca e dicendo di essere in possesso di un coltello. Nei casi più gravi, l’arma è stata anche mostrata ai malcapitati che, terrorizzati, hanno consegnato il denaro. Gli episodi contestati al cittadino moldavo sono avvenuti tutti in pieno centro storico tra le vie San Petronio Vecchio, Cartoleria, Begatto e piazza Aldrovandi, seminando paura tra i cittadini.

In sei casi su nove, la rapina non è andata a buon fine grazie all’intervento di alcuni passanti che, vedendo la scena, hanno prestato aiuto alle vittime mettendo di conseguenza in fuga il malvivente. Negli altri tre casi, invece, l’uomo ha messo ha segno il colpo: in particolare, in un episodio la vittima, in questo caso una ragazza, è stata costretta a prelevare dei soldi (una banconota da 50 euro) dallo sportello del bancomat e consegnarli al rapinatore. La somma totale derivata dai colpi si aggira intorno ai 150 euro. Fortunatamente, in nessuno dei nove episodi contestati al cittadino di origine moldava, sono stati riscontrati dei feriti. Il malvivente agiva individuando le vittime sul momento, scegliendo i soggetti in base alla facilità con cui poteva avvicinarsi e minacciarli al fine di farsi consegnare i soldi.

Grazie alla descrizione fornita dalle vittime, alle denunce presentate in Questura e all’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati installati nella zona dove sono stati effettuati i colpi, gli agenti della Mobile, coordinati dal pubblico ministero Bruno Fedeli, sono riusciti a identificare e arrestare il rapinatore, residente in provincia di Bologna, che ora è stato trasferito nel carcere della Dozza.

Chiara Caravelli