Colpita all’occhio da un lacrimogeno durante i cortei, operata

Bologna, 5 ottobre 2025 – La 33enne rimasta ferita nella manifestazione di giovedì sera in piazza XX Settembre è stata operata a un occhio. L’intervento chirurgico si è svolto ieri mattina all’ospedale Sant’Orsola. Al Policlinico c’era anche una familiare ad attendere l’esito dell’operazione della ragazza, classe 1992 originaria di Termoli, comune in Molise, ma da tanti anni residente a Bologna, sia da studente che da lavoratrice in ambito teatrale.

La ragazza è sempre stata abbastanza bene, rimanendo vigile e cosciente. Sia durante i primi soccorsi che durante l’operazione sotto i ferri. Ma il lacrimogeno che le è arrivato in faccia giovedì sera rischia seriamente di comprometterle l’occhio. Una vicenda delicata che potrebbe quindi portare anche all’apertura di un fascicolo in ambito giudiziario.

La Polizia durante la guerriglia che si era creata in zona stazione ha iniziato a sparare diversi lacrimogeni. Una situazione che ha messo a soqquadro tutta l’area tra piazza XX Settembre e piazza delle Medaglie d’Oro. La maggior parte dei manifestanti si sono ritirati sulla Scalinata del Pincio, mentre alcuni facinorosi hanno iniziato ad appicciare il fuoco a dei cassonetti, a lanciare oggetti e a sdradicare le reti dei lavori del tram.

A quel punto la 33enne, colpita da un lacrimogeno, è stata subito trasportata in ambulanza al Sant’Orsola, dove poi è stata ricoverata fino all’intervento di ieri. Una ragazza che è risultata ignota agli uffici della Digos, impegnata nel settore del teatro sia in città che in altre realtà regionali e marchigiane. Come lei, distante dai collettivi bolognesi e non riconducibile ad alcun gruppo, anche i volti dei due denunciati e dei 13 identificati dalla Polizia per gli eventi di giovedì sera. Infatti, nel gruppo dei manifestanti, si sarebbero infiltrati diversi maranza, danneggiando vetrine, bidoni e altri arredi urbani all’inizio di via Indipendenza.