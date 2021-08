Bologna, 28 agosto 2021 - Sarebbe dovuta essere una vacanza di solo relax e divertimento. Invece, ha rischiato di trasformarsi in una tragedia il soggiorno di un giovane 23enne bolognese a Orosei, in Sardegna, dove il ragazzo è stato colpito da un fulmine alle 15 circa di giovedì pomeriggio. Il 23enne si trovava di preciso a Cala Ginepro, quando poco dopo l’ora di pranzo un violento acquazzone ha sorpreso i bagnanti sulla spiaggia. Dalle versioni fornite dai presenti ai carabinieri della compagnia di Siniscola, intervenuti sul posto per...

Bologna, 28 agosto 2021 - Sarebbe dovuta essere una vacanza di solo relax e divertimento. Invece, ha rischiato di trasformarsi in una tragedia il soggiorno di un giovane 23enne bolognese a Orosei, in Sardegna, dove il ragazzo è stato colpito da un fulmine alle 15 circa di giovedì pomeriggio. Il 23enne si trovava di preciso a Cala Ginepro, quando poco dopo l’ora di pranzo un violento acquazzone ha sorpreso i bagnanti sulla spiaggia. Dalle versioni fornite dai presenti ai carabinieri della compagnia di Siniscola, intervenuti sul posto per chiarire la dinamica dell’accaduto, il giovane avrebbe lasciato il proprio ombrellone nel tentativo di ripararsi dalla pioggia battente sotto un albero, un ginepro della pineta adiacente la spiaggia, prima che una saetta colpisse il tronco della pianta.

Il punto Turista di Bologna colpito da un fulmine in Sardegna

"Eravamo in acqua quando dopo un primo tuono il servizio di salvataggio ha segnalato a tutti i presenti di uscire – ripercorre Massimiliano Russo, un turista che ha assistito all’accaduto –. Dopo poco, un fulmine è seguito e ho avvertito che fosse caduto vicino a me. Nella fuga, ho visto questo ragazzo al suolo sotto un albero e ho sentito le urla di una donna, penso una sua familiare. I primi soccorsi – conclude il turista – li ha ricevuti sul posto, con un massaggio cardiaco durato almeno 30 minuti sotto la pioggia".

Pare poi che il giovane stesse anche utilizzando il proprio cellulare per telefonare nel momento in cui la violenta scarica elettrica dal cielo si è abbattuta sull’albero. Il fulmine ha quindi provocato al giovane un arresto cardiaco immediato e alcune ustioni, rimediate quando era accasciato a terra mentre l’albero andava in fiamme dopo la saetta. Ma è stato proprio il fuoco a segnalare la condizione del ragazzo, attirando l’attenzione di chi, tra il fuggi fuggi generale, lo aveva visto ripararsi in quella zona. Mentre alcuni turisti allertavano i soccorsi, due infermieri in servizio all’ospedale Brotzu, in vacanza anch’essi a Cala Ginepro, hanno prestato al giovane privo di sensi le prime cure. Il caso ha poi voluto che nelle vicinanze si trovasse già un velivolo del 118, accorso per un’altra segnalazione in un hotel poco distante, rivelatasi poi meno grave delle condizioni disperate del bolognese.

Il 23enne è stato successivamente rianimato in spiaggia dai paramedici del 118, che gli hanno praticato sul posto un massaggio cardiaco per diversi minuti prima di trasferirlo in condizioni gravissime all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, a bordo dell’elisoccorso. Ricoverato in rianimazione in prognosi riservata, il giovane ha fortunatamente superato la notte e risposto positivamente alle terapie. Ora sembra che si trovi fuori pericolo di vita.