Colpito da un malore si schianta in auto

E’ morto a seguito di un malore che lo ha colto mentre era alla guida del suo monovolume il 55enne deceduto in ambulanza poco dopo le due della notte tra martedì e ieri. Da una prima ricostruzione dei fatti l’uomo, che stava conducendo la sua Renault Traffic sulla Nuova Bazzanese in direzione di Bologna, avrebbe accusato il malore che gli ha fatto perdere il controllo del suo mezzo, che è andato a sbattere a velocità sostenuta contro il guard rail, a poca distanza dallo svincolo dell’Unipol Arena.

La vittima era sola all’interno dell’abitacolo e il suo monovolume non ha coinvolto altri mezzi nella traiettoria, che si è conclusa con lo schianto a lato della carreggiata. Uno scarto brusco rispetto alla direzione iniziale osservata con sorpresa e preoccupazione dall’auto che seguiva poco dopo sulla stessa corsia. Ed è stato il conducente di quel mezzo il primo a fermarsi per tentare di prestare soccorso. L’intervento dell’ambulanza pochi minuti dopo, con i sanitari che hanno prestato le prime cure sul posto mentre una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile ha garantito le condizioni di sicurezza all’intervento di emergenza. La Nuova Bazzanese è stata interrotta per oltre un’ora nella corsia in direzione di Bologna mentre l’ambulanza si è diretta a sirene spiegate in direzione del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore dove però l’uomo è arrivato già privo di vita.

La circolazione è potuta riprendere solo dopo che il monovolume è stato rimosso con l’intervento di un carro attrezzi e a seguito della pulizia di entrambe le corsie ad opera dei mezzi e degli operatori di Strade Sicure che hanno ripristinato le condizioni di sicurezza per la circolazione. I rilievi sul luogo dell’inciddente sono stati effettuati dai carabinieri.

g. m.