Colpito al volto da un fumogeno alla festa di compleanno: perde i denti

Bologna, 8 settembre 2025 – Una festa di compleanno in una tranquilla sera di fine estate in piazza San Francesco ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un ragazzo, 19 anni, è stato colpito al volto da un fumogeno lanciato dagli amici. È accaduto sabato sera, poco prima della mezzanotte. Erano in corso i festeggiamenti per un compleanno: un gruppo di ragazzi – una decina di persone in tutto – di età compresa fra i 18 e i 20 anni, tunisini, si erano organizzati per celebrare ‘al meglio’ l’occasione.

Avevano anche delle bandiere, quella del loro Paese e quella della Palestina (da quanto la polizia ha potuto accertare, non c’erano intenzioni di manifestare o protestare per la causa del popolo palestinese, ma l’avevano semplicemente esposta durante i festeggiamenti). Con loro, i ragazzi avevano pure dei fumogeni e a un certo punto li hanno accesi. Uno di questi purtroppo ha colpito in pieno volto il loro amico. Il 19enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e in piazza San Francesco sono arrivati anche gli uomini della polizia di Stato e della polizia locale.

Il ragazzo è stato trasportato al Maggiore in codice di media gravità. Ha perso qualche dente e si è sottoposto a un consulto maxillo-facciale. Stando all’ultimo aggiornamento, il 19enne ha riportato delle fratture ma è in buone condizioni generali. Non è stato operato, ma dovrà essere rivalutato nei prossimi giorni. Dopo la bravata e le gravi conseguenze che ha portato con sé, il gruppo ha seguito l’amico ferito in ospedale.