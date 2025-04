Colpito in pieno volto con una bottiglia

Senza un motivo apparente, dopo averlo accerchiato, gli hanno spaccato una bottiglia in faccia. L’ennesima violenza che conferma come l’attenzione, in piazza XX Settembre, non debba mai essere abbassata, è avvenuta nella notte di sabato, intorno alle 23,30, quando un ragazzo pakistano di 25 anni, che si trovava in compagnia di un amico, è stato aggredito da quattro uomini, descritti come nordafricani. Il giovane, che poi è stato soccorso da personale del 118 e agenti delle Volanti, ha raccontato di essere stato avvicinato da un nordafricano che senza alcuna ragione aveva iniziato a inveire contro di lui.

L’esagitato era stato poi raggiunto da altri tre uomini, probabilmente suoi connazionali, che avevano accerchiato la vittima, colpendola con la bottiglia sul volto e spaccandogli il naso. Subito dopo i quattro sono fuggiti via, poco prima dell’arrivo della polizia.

Un episodio non certo isolato. Per questo il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica ha stabilito di prorogare di sei mesi, fino al prossimo 15 settembre, l’ordinanza che vieta, a chi abbia già avuto guai con la giustizia per reati di droga, contro la persona o danneggiamenti, di stazionare nelle aree della città ritenute più critiche sul fronte della sicurezza. Appunto piazza XX Settembre e poi la scalinata del Pincio, l’area dell’autostazione, Galleria 2 agosto, via Boldrini, via Gramsci, via Amendola, piazza Medaglie d’Oro, oltre a una serie di via della Bolognina.