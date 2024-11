Colpo al bar Scaletto. Rubò 12mila euro: denunciato il ladro. Restituita parte dei soldi

Aveva svaligiato l’Antico Caffè Scaletto di via Ugo Bassi lo scorso 9 ottobre, riuscendo ad andarsene con un bottino di circa 12mila euro. Gli agenti della Squadra mobile però, grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza della zona, sono riusciti a identificarlo e denunciarlo a piede libero per furto aggravato e ricettazione. Si tratta di un ventunenne italiano di origini bulgare, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti – tra cui anche una condanna a due anni e tre mesi per estorsione del dicembre 2023 – in materia di reati contro il patrimonio e la persona.

Ma facciamo un passo indietro. Il ventunenne era arrivato in bici in via Ugo Bassi nella notte tra l’8 e il 9 ottobre, cercando di forzare le saracinesche di vari esercizi commerciali, tutto con il volto travisato e il cappuccio. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, era riuscito a entrare all’interno dell’Antico Caffè Scaletto, dove aveva rubato appunto circa 12mila euro in contanti (presenti all’interno della cassa, in alcuni barattoli di vetro e in diverse buste), denaro che la titolare aveva preparato in vista di alcuni pagamenti che avrebbe dovuto effettuare l’indomani.

Fondamentali per arrivare a lui sono stati i filmati della videosorveglianza del locale, in cui lo si vede danneggiare l’ingresso per entrare e poi muoversi all’interno, oltre ai video di altre attività commerciali della zona, che lo hanno ripreso qualche minuto dopo il furto quando, per strada, apre lo zaino che aveva con sé per controllare la refurtiva e si scopre il viso.

Sottoposto a perquisizione domiciliare, il ventunenne è stato trovato in possesso della felpa e delle scarpe che aveva usato durante il furto, mentre non sono stati ritrovati gli attrezzi da scasso con cui aveva forzato la saracinesca del locale. Nella sua abitazione sono stati trovati e sequestrati anche un computer e un tablet, risultati provento di un altro furto, compiuto il 14 ottobre in un negozio a Casalecchio di Reno. Gli investigatori della Mobile hanno poi recuperato anche parte del bottino: circa 7mila euro in contanti, contenuti in barattoli di vetro e blister di plastica riconosciuti dalla titolare del bar come propri e di cui la Procura ha già autorizzato la restituzione.

Chiara Caravelli