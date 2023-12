Colpo alla farmacia San Domenico. Maresciallo arrestato per rapina

Inizio novembre. Un uomo entra alla farmacia San Domenico, in via Garibaldi, poco prima dell’orario di chiusura, intorno alle 19. Il volto travisato da una mascherina. In mano una pistola. Il rapinatore punta l’arma contro la farmacista, che in quel momento era sola all’interno del negozio e stava sistemando alcuni medicinali dietro al bancone, chiedendo che gli venga consegnato il fondo cassa. Scapperà poco dopo con un bottino di circa 500 euro. La polizia avvia subito le indagini e inizia una caccia all’uomo che in breve porta a scoprire l’identità del rapinatore: un maresciallo appartenente al Nucleo Banca d’Italia dei carabinieri (la cui sede è proprio vicina alla farmacia dove è stato messo a segno il colpo), un nucleo che non fa capo al comando provinciale dell’Arma. Il militare, un uomo sulla sessantina originario del Sud Italia e difeso dall’avvocato Alessandro Sintucci del foro di Cesena, è stato arrestato martedì, al termine di un’indagine condotta dalla Squadra mobile con il Nucleo Investigativo dei carabinieri. Subito, infatti, quando la polizia ha avuto contezza che l’uomo potesse essere un militare, ha informato l’Arma, con cui poi si sono svolti i successivi accertamenti che, martedì, hanno portato all’arresto. Ieri il maresciallo si è presentato davanti al gip Alberto Ziroldi per l’interrogatorio di garanzia. In aula, ha confermato quanto precedentemente detto lo scorso 4 dicembre, quando dopo una perquisizione nella sua abitazione da parte di polizia e carabinieri, era stata trovata la pistola usata nella rapina e il maresciallo aveva confessato tutto. Sentito subito in caserma, il militare aveva motivato il gesto riconducendolo a un bisogno di soldi per pagare alcuni debiti. L’arma usata per rapinare la San Domenico, diversamente da quanto emerso in un primo momento, non è una scacciacani, ma una pistola a uso sportivo legalmente detenuta. Il maresciallo adesso si trova in carcere fuori Bologna con l’accusa di rapina aggravata. In aula il suo legale ha chiesto l’attenuazione della misura cautelare ai domiciliari: su questo si attende ora la decisione del gip che si è riservato.

Una decisiva svolta nelle indagini è arrivata dalla visione dei filmati delle telecamere di video sorveglianza presenti all’interno della farmacia, dall’ascolto di alcuni proprietari dei locali presenti nella zona e dagli spostamenti del rapinatore stesso. Il giorno della rapina, indispettito dall’atteggiamento della farmacista che non gli aveva subito consegnato il fondo cassa, l’uomo aveva sparato un colpo contro il pavimento: "Lui ha iniziato a urlare – le parole del titolare della farmacia, che al momento dei fatti non era presente, agli agenti giunti sul posto poco dopo la rapina – per farsi consegnare tutti i soldi, ma la mia collega con sangue freddo nonostante la paura si è opposta".

"L’Arma si dissocia e condanna il comportamento del maresciallo che è stato immediatamente sospeso", spiegano i carabinieri. Nei confronti del militare, precisano ancora dall’Arma, "è stato anche avviato un procedimento formale per radiarlo".