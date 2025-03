Colpo da ventimila euro all’edicola di Porretta

Colpo di fortuna a Porretta Terme. Un residente locale rigorosamente anonimo, ma accreditato dalle voci di paese come frequentatore abituale dell’edicola di Largo Grassi, ha fatto cinque al Superenalotto. La vittoria di 20.185,50 euro è ancora più rilevante perché ottenuta con una giocata da soli 5 euro. "La combinazione fortunata è di sabato scorso – racconta la signora Benedetta Salsano (nella foto), titolare dell’edicola –. Sono molto contenta che una piccola parte del montepremi sia arrivata fin qua a Porretta. Nei sei anni della mia gestione questa è la vincita più alta: speriamo sia la prima di una lunga serie. Del resto gestire un’edicola, di questi tempi, non è uno scherzo. Un po’ di buona sorte non può che fare bene". La signora mantiene assoluto riserbo sull’identità del fortunato. "Sopra i 5.200 euro le vincite non possono essere liquidate da noi, l’esercizio può sapere solo se un cliente ha vinto, ma l’anonimato è garantito dal sistema".

f. m.