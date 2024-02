Colpo di scena al Marconi. Sonia Bonfiglioli lascia il Cda

Sonia Bonfiglioli si è dimessa dal Consiglio di amministrazione dell’Aeroporto Marconi, in cui era consigliere indipendente e non esecutivo.

A renderlo noto è stata ieri la stessa società attraverso una nota in cui si spiega che le dimissioni sono avvenute "per disaccordo sui possibili effetti della politica di distribuzione degli utili in corso di discussione, verificata l’impossibilità di trovare una sintesi tra le diverse posizioni". Il Consiglio di amministrazione del Marconi "ha preso atto delle dimissioni presentate" da Bonfiglioli, che era anche presidente del Comitato per la remunerazione.

Nella nota dello scalo, inoltre, si sottolinea che il presidente Enrico Postacchini e l’amministratore delegato Nazareno Ventola, anche a nome dell’intero board, "rivolgono un sincero ringraziamento all’ingegner Sonia Bonfiglioli per il prezioso contributo prestato".

Sonia Bonfiglioli, come noto, è una delle imprenditrici più in vista di Bologna, presidente della multinazionale di famiglia che produce ingranaggi venduti a grandi e piccole industrie in tutto il mondo, da General Electric a Toyota, da Cnh a Caterpillar,