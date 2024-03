Colpo di Varese. Preso Gilmore. Porta in dote fisico ed esperienza

Da Shaid a Mannion. Da Cauley-Stein a Spencer. Da Hanlan a Besson. Ora è il tempo di Michael Gilmore. Quattro volti, non poco per un roster a 10 uomini, a conferma dell’agitata stagione della Pallacanestro Varese. Ma anche dell’impegno del club nel non lasciare nulla di intentato. Intanto, Michael Gilmore, che ha firmato un accordo sino al 2025 con la possibilità di uscita, per ambo le parti, dopo il 30 giugno. Un’ala grande di 207 centimetri, con mano calda dalla distanza: "Oltre agli anni di esperienza nel basket internazionale, al tiro di alto livello ed alla capacità a rimbalzo, Michael metterà a disposizione della squadra il desiderio di competere e lottare unendo il suo fisico e la sua forza con ritmo ed abilità" il commento di Zachary Sogolow, GM biancorosso.

Gilmore è stato liberato dal Paok Salonicco, dove aveva prodotto 7 punti e 6 rimbalzi in BCL prima di finire ai margini delle rotazioni in campionato. Una buona aggiunta per la corsa salvezza che si profila senza esclusione di colpi: "Siamo certi che il suo arrivo porti abilità, stazza ed atletismo, qualità che possono dare una spinta immediata alla nostra squadra" conclude Sogolow. Nipote di Artis "A-Train", ex giocatore NBA, Michael Gilmore nasce a Jacksonville, Florida, il 15 gennaio 1995. Per Varese si spera sia l’uomo della provvidenza.

Alessandro Luigi Maggi