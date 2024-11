Colpo alla gelateria K2 di Bologna, un’auto usata come ariete sfonda l’ingresso

Bologna, 21 novembre 2024 – Una Panda rubata usata come ariete usata dai malviventi per rubare alla gelateria K2 di via Azzurra, a Bologna. Il bottino? Si sono portati via la cassa automatica del locale, all’interno tra i 1.000 e i 2.000 euro.

Ora la Squadra mobile è al lavoro sulle immagini delle numerose telecamere presenti in zona per individuare i ladri, che dai primi accertamenti sarebbero scappati su una seconda auto subito dopo il colpo.

L'intervento della polizia, chiamata da più residenti, è scattato intorno a mezzanotte e un quarto, quando una volante è stata mandata in via Azzurra.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato la Fiat Panda con il motore ancora acceso, la portiera sul lato del guidatore aperta e il bagagliaio completamente distrutto.

Una delle persone che avevano chiamato le forze dell’ordine ha spiegato di aver visto "due uomini, uno a bordo della Panda e un altro vestito di scuro e con il volto travisato", che "dopo aver sfondato l'ingresso con l'auto, l'avevano abbandonata per poi scappare con un'altra macchina".

Anche la Scientifica ha svolto dei rilievi, "campionando una sostanza di tipo biologico", e dagli accertamenti è emerso che la serratura della portiera lato guida della Panda, poi risultata rubata, era stata forzata.

Sul posto poi è arrivato anche il proprietario della gelateria.

Al vaglio le immagini delle "numerose telecamere di videosorveglianza", che avrebbero ripreso l'arrivo di due auto, la Panda e il mezzo usato dai ladri per scappare, per risalire agli autori del colpo.