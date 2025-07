Coltellate al Baraccano: "L’imputato è capace di intendere e di volere"

Ha accoltellato per nove volte il dirigente comunale che lo aveva firmato la relazione di inidoneità a occuparsi dei figli, l’anno scorso al Baraccano: inizia oggi il processo per tentato omicidio che vede imputato Paolo Tiralongo. Con una perizia psichiatrica, depositata ieri, è stato stabilito che il 58enne è capace di intendere e di volere e quindi può affrontare il processo in partenza.

Il 2 agosto 2024, Tiralongo ha aspettato il dipendente comunale di 63 anni (già responsabile dei Servizi sociali del Navile), nella sede del quartiere Santo Stefano: infatti, il dipendente comunale durante la pausa si fermava spesso per un caffè proprio al circolo del Baraccano. Qui, Tiralongo lo ha aggredito con un coltello da caccia, infierendo su di lui per nove volte, colpendolo all’addome. L’aggressore fu fermato e arrestato poco dopo in via San Petronio Vecchio (con il coltello ancora in mano), mentre la vittima è stata trasportata in ospedale: per un periodo, il 63enne è stato in Rianimazione, ed è stato anche sottoposto a degli interventi chirurgici. Si è salvato per un soffio.

La perizia era stata chiesta dall’avvocato Federico Basile, difensore dell’imputato: lo psichiatra Renato Ariatti ha incontrato in carcere Tiralongo, sottoponendolo a test e colloqui, e in udienza riferirà riguardo la capacità di intendere e di volere del 58enne.

La vittima, tramite l’avvocato Chiara Rizzo, si è costituita parte civile nel processo che inizia oggi.

In passato, Tiralongo aveva anche aggredito – sempre con un coltello – il compagno della moglie. Nel 2017, il dipendente comunale aveva firmato la relazione secondo cui il 58enne non era capace di occuparsi dei figli minori e con quella il giudice aveva stabilito l’affidamento esclusivo dei piccoli alla mamma. Un odio crescente negli anni, che ha poi portato al drammatico epilogo del 2 agosto scorso al Baraccano.