Coltellate in testa alla moglie, arrestato

La accusava di essere responsabile dell’allontanamento, da parte dei servizi sociali, del figlio. E per questo, dopo averla raggiunta a un distributore di carburante tra via Emilia Levante e via Arno, l’aveva accoltellata alla testa. Era lo scorso 8 giugno e, in un’indagine lampo, la Squadra mobile ha rintracciato e arrestato, per tentato omicidio e rapina, il marito padrone, un trentenne tunisino, che intanto era scappato in Francia. Era a Nizza dove, dopo aver trovato ospitalità da un connazionale, era subito finito nei guai, facendosi arrestare dalla polizia francese.

Il trentenne è stato identificato dalla Squadra mobile attraverso una certosina analisi filmati di videosorveglianza presenti nella zona dove era avvenuta l’aggressione e poi, attraverso riscontri telefonici, si è scoperto che aveva trovato rifugio nella città francese, dove è stato raggiunto da un mandato di cattura europeo.

Due giorni fa è stato estradato dalle autorità francesi e portato nel carcere di Imperia. L’aggressione era avvenuta nei pressi di un distributore di benzina fra via Emilia Levante e via Arno, dove la vittima, una ventiquattrenne anche lei di origine nordafricana, era stata colpita con un’arma da taglio al capo e, nel tentativo di difendersi dalle coltellate, anche all’avambraccio sinistro e a una mano. Trasportata in ospedale, per la ragazza i medici avevano stimato una prognosi superiore ai 30 giorni. In quella circostanza, perché lei non chiedesse aiuto, il compagno le aveva anche rapinato il telefonino. La probabile causa del pestaggio, stando a quanto ricostruito dalla polizia, sarebbe da ricollegare al recente affidamento del figlio minore della coppia ai servizi sociali. Nelle settimane successive alla violenza, l’uomo aveva anche minacciato telefonicamente la compagna e i suoi familiari, qualora avessero sporto denuncia.

n. t.