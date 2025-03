Bologna, coltellate all’ora di pranzo: ferito in via dei Mille

Bologna, 15 marzo 2025 – Un accoltellamento al giorno, giusto per tenere sempre alta l’attenzione sulla zona della stazione. I carabinieri della compagnia Bologna Centro sono al lavoro per identificare l’autore della violenta aggressione avvenuta l’altro giorno, intorno alle 13, in via dei Mille ai danni di un trentasettenne tunisino, irregolare e già conosciuto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato ferito a una gamba e, dolorante, è arrivato fino in via Indipendenza, dove ha chiesto aiuto e dove è stato soccorso dai sanitari del 118, chiamato dai tanti testimoni che lo hanno visto arrivare perdendo sangue. Sono stati i medici, poi, ad allertare i carabinieri, vista la natura della ferita, sicuramente riconducibile a un’aggressione con un’arma da taglio. Il giovane è sempre rimasto cosciente ed è stato ‘ricucito’ dai sanitari.

Tuttavia, il trentasettenne, subito sentito dai militari dell’Arma, non ha dato molti dettagli in relazione alla dinamica dell’aggressione e, soprattutto, all’identità dell’autore. Per questo i carabinieri, che hanno già acquisito i video della sorveglianza della zona, stanno cercando di ricostruire come siano andati i fatti e, soprattutto, quale sia il contesto in cui è maturata l’aggressione. Non è escluso che, come molti altri ‘affari’ che si consumano in quella zona alle spalle della stazione, la vicenda possa essere legata a fatti di spaccio. Un regolamento di conti, una lezione per un’invasione di campo. Ma le piste sono tutte ancora al vaglio.

L’accaduto riaccende - non perché si sia mai spenta - l’attenzione su una zona dove gli episodi di violenza sono all’ordine del giorno. Una situazione che ha spinto, in questi mesi, a intensificare le attività di controllo da parte delle forze dell’ordine, anche con servizi ad alto impatto, concentrate in particolare nella zona di piazza XX Settembre e dintorni.

Che, adesso, anche grazie alla presenza di iniziative sociali riunite nel contenitore pensato dal Comune e gestito da Ascom XXL, si sta ‘smarcando’ dalle situazioni più gravi di degrado. Che però, come spesso accade, non scompaiono, ma migrano tutto intorno. Come dimostrano gli ultimi episodi di violenza: un altro accoltellamento poche settimane fa si era infatti verificato all’Autostazione, con un giovane tunisino ferito a un braccio con una coltellata. Anche in quel caso erano intervenuti i carabinieri, che stanno stringendo il cerchio anche su quella aggressione.