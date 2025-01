Coltello alla gola, rapinato dalla baby gang

Gli hanno puntato un coltellaccio alla gola, per poi derubarlo di giacca, portafogli e cellulare. Una rapina a mano armata messa in atto dall’ennesima baby gang. Pomeriggio di terrore, quello di sabato, alla Meridiana di Casalecchio, per un 15enne di Pontecchio Marconi. A raccontare l’accaduto, dopo aver presentato formale denuncia ai carabinieri, il padre della giovane vittima: "Mio figlio e un amico, nel primo pomeriggio di sabato, hanno preso il treno da Sasso per andare a fare un giro al centro commerciale della Meridiana. L’ho lasciato andare perché è giusto che, alla sua età, un giovane possa sentirsi libero di andare a fare shopping con gli amici, incontrarsi. Quando stavano per tornare indietro è successo il fatto".

I due ragazzi, entrambi 15enni, sono stati accerchiati da un gruppo di nordafricani nel sottopassaggio che dall’Esselunga conduce alla stazione dei treni: "Avevano il cappuccio in testa e la felpa a coprire metà del viso. Giubbotti lunghi e un coltello di almeno quindici centimetri alla mano. "Li hanno avvicinati da dietro e poi li hanno accerchiati con fare minaccioso. L’amico del mio compagno, anche lui nordafricano, ha riconosciuto l’etnia degli aggressori e ha chiesto, nella loro lingua, di lasciarli stare. Questo ha funzionato, ma purtroppo solo per l’amico di mio figlio. Perché poco dopo questi quattro individui si sono avvicinati al mio ragazzo, gli hanno puntato il coltello alla gola e lo hanno rapinato – racconta il padre –. Hanno agito con tutta la calma del mondo, nonostante fosse pieno pomeriggio e ci fossero tantissime persone nei pressi. Questo deve dare il polso, soprattutto alle forze dell’ordine, di quanto questi giovani criminali si sentano potenti e invincibili. E per fortuna che mio figlio non ha reagito. Rimane, però, oltre al danno economico, il trauma di quanto avvenuto. Cosa devono fare i ragazzi oggi se non possono neanche andare in un centro di aggregazione in sicurezza? Devo dire a mio figlio, nel pieno dell’adolescenza, di chiudersi in casa e vivere nella paura dopo i due anni di vita buttati via per il Covid?".

Il genitore, poi, conclude: "Dopo aver pubblicato quanto accaduto sui social della zona sono stato sommerso di messaggi di altri genitori ai cui figli è successo lo stesso. Sempre nelle stesse zone. Possibile che, almeno nei fine settimana, non ci siano pattuglie, agenti in borghese, una vigilanza privata che possa controllare? Sanno che c’è questo problema, ma non sanno chiaramente come arginarlo. Dobbiamo aspettare che un ragazzino reagisca e ci rimetta la vita? Io mi sono già organizzato con altri papà: nel weekend presidieremo la zona. Mica per farci giustizia da soli, ma per far sentire al sicuro i ragazzi ed evitare che ricapiti".

Zoe Pederzini