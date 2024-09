Bologna: armato di coltello rapina un ragazzo alla fermata del bus, arrestato 17enne

Bologna, 27 settembre 2024 - Armato di coltello ha rapinato un ragazzo alla fermata dell'autobus in Bolognina per poi allontanarsi a bordo del 21. Il giovane di 17 anni è stato però intercettato e bloccato dalla polizia che lo ha arrestato con l'accusa di rapina pluriaggravata.

Il tutto è accaduto martedì quando intorno alle 15 gli agenti sono stati allertati dalla segnalazione di una cittadina che, spaventata, ha raccontato di aver visto in via Tiarini un giovane armato di coltello minacciare i passanti alla fermata del bus.

La donna ha anche riferito di averlo visto rapinare un giovane per avere delle sigarette per poi riprovarci con un'altra persone e in seguito scappare a bordo del 21 verso via Matteotti.

I poliziotti si sono così messi sulle tracce del rapinatore, intercettando il bus in viale Pietramellara. Gli agenti hanno chiesto all'autista di arrestare la corsa e una volta a bordo hanno fermato il ragazzo e lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di un coltello serramanico in acciaio.

Il diciassettenne, ospite di una comunità per minori e pregiudicato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, poiché trovato spesso in possesso di coltelli, oltre a essere responsabile per i reati di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, è stato portato in Questura e arrestato con l'accusa di rapina pluriaggravata.