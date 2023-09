Trovato in possesso di un coltello a serramanico: denunciato un 14enne a Imola

Imola, 13 settembre 2023 - È stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e per questo motivo un ragazzo di 14 anni è stato denunciato dai carabinieri per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il tutto è avvenuto nella notte dell'11 settembre quando i militari dell'Arma della Sezione radiomobile di Imola stavano effettuando dei controlli sul territorio in una zona industriale vicina alla stazione ferroviaria. Intorno alle 2.35 i carabinieri hanno notato due ragazzi in sella a uno scooter che viaggiava a velocità sostenuta e a fari spenti. Preoccupati per l’incolumità dei due giovani i militari dell'Arma li hanno raggiunti e fermati procedendo poi a un controllo.

I due ragazzi sono risultati essere due minorenni italiani, studenti e incensurati: un quindicenne alla guida del motorino e un quattordicenne seduto sul sedile del passeggero. Di fronte alla dinamica dei fatti e all’età dei due ragazzi che si aggiravano di notte per le strade di Imola, i carabinieri si sono insospettiti e hanno deciso di approfondire il controllo che è terminato col ritrovamento di un coltello a serramanico che il quattordicenne custodiva nel marsupio senza un giustificato motivo.

L'arma è stata sequestrata, mentre i due minorenni sono stati accompagnati in caserma dai carabinieri, in attesa di essere riaffidati ai genitori che sono stati informati e invitati a presentarsi nella caserma di via Cosimo Morelli. Il quindicenne, alla guida dello scooter, non è stato denunciato.