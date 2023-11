Colto da infarto al padel, salvato da un militare

È stato colto da un infarto mentre giocava a padel. Per sua fortuna, però, nel centro sportivo di Trebbo di Reno c’era un militare dell’Esercito del raggruppamento ‘Strade sicure’, libero dal servizio che è intervenuto subito, salvandogli la vita. è successo qualche giorno a: il graduato, originario di Corigliano Calabro, ha visto il sessantenne accasciarsi al suolo e lo ha soccorso, notando che aveva difficoltà di respirazione e nel parlare.

A questi punto, ha chiesto ai presenti di chiamare il 118 e poi ha posto subito l’uomo in posizione laterale di sicurezza e quando l’uomo ha perso conoscenza, battito e respiro, il militare ha immediatamente praticato un massaggio cardiaco all’uomo, dopo il quale ha ripreso le sue funzioni vitali di base. Trasportato in ospedale dal 118, il malcapitato è stato stabilizzato e ora è ricoverato non in pericolo di vita.