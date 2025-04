Comaschi e la Bologna ’proibita’

La Bologna dei delitti e dei casini di Giorgio Comaschi torna sul palco del Duse questa sera. Assieme a Tina Milano, Comaschi in Calde le pere racconta gli anni d’oro delle case chiuse, la Bologna del sesso dagli anni 20 agli anni 50, le case d’appuntamento, via delle Oche, via Bertiera, via dell’Orso, le maitresse, i modi di dire, i delitti, le storie di miseria e di prostituzione.

Bologna libertina, Bologna di notte, Bologna col suo fascino dentro e fuori da un letto, sotto o sopra a un lenzuolo. Bologna a cui si andava dalla provincia, ma anche da Ferrara, da Modena, da Reggio perché c’erano le ’case’ migliori. Comaschi rivisita con la chiave del racconto un po’ giornalistico e un po’ teatrale quell’ambiente, servendosi di immagini d’epoca per far rivivere quelle atmosfere e quelle storie maledette.

Ma la chiave è anche quella della comicità, di un modo di ridere sul proibito che è sempre stata caratteristica di Bologna. Il titolo prende spunto da una di queste storie, una donna, una prostituta di bordello che veniva chiamata così, Calde le pere, perché quando in bicicletta percorreva via Rizzoli e voltava per via Indipendenza, metteva i piedi sul manubrio e urlava a squarciagola il suo soprannome. Un racconto dalle clandestine di via Bovi e Campeggi alle donnine di lusso di via dell’Orso, fra risate e drammi. Lo spettacolo è vietato rigorosamente ai minori di 16 anni.