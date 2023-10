Come affrontare i rischi idrogeologici

I rischi idrogeologici nel territorio comunale: è il titolo dell’incontro che si tiene domani, alle 21 nella sala parrocchiale Santa Maria Annunziata, in via Budrie a Persiceto. Alla luce dei recenti eventi idrogeologici che hanno interessato il territorio e in particolare il torrente Samoggia, l’amministrazione comunale ha organizzato un incontro aperto al pubblico dedicato a queste tematiche. Per l’occasione interverranno, tra gli altri, il sindaco Lorenzo Pellegatti, l’assessore ai lavori pubblici Alessandra Aiello, il comandante della polizia locale Luca Nasci.