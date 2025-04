Come andare in autobus gratis per accompagnare i bimbi dell’asilo a Bologna

Bologna, 30 aprile 2025 – Ora genitori, nonni e babysitter possono accompagnare i bambini all’asilo gratuitamente usando i mezzi pubblici. Il provvedimento è inserito nel pacchetto che ha portato all’aumento del biglietto Tper scattato dall’1 marzo di quest’anno.

Il Comune di Bologna ha infatti deciso di estendere anche a chi accompagna i bimbi e le bimbe dei nidi la possibilità di ottenere la tessera per l’abbonamento gratuito al trasporto pubblico. Ne potranno usufruire al massimo due persone per piccolo alunno e soltanto nel tragitto casa-scuola e viceversa, così come già accade per chi accompagna i bimbi delle scuole dell'infanzia e primarie.

Cosa bisogna portare con sé

Per usufruire di questa agevolazione l’accompagnatore dovrà avere con sé:

apposita autocertificazione disponibile sul sito di Tper;

abbonamento gratuito dei bambini, da richiedere presso i Punti Tper dell'Autostazione e di via Marconi 4, o una fotocopia;

un documento d'identità.

L’autocertificazione, che deve essere sottoscritta dall’esercente la potestà genitoriale, conterrà le generalità del bambino o della bambina e l’indicazione delle due persone che possono essere associate all'abbonamento gratuito. Pertanto l’accompagnatore può essere un genitore, ma anche i nonni o la baby sitter

Viaggio gratis: quando e dove

L’accompagnatore può viaggiare gratuitamente esclusivamente:

dal lunedì al sabato

all’interno del Comune di Bologna

su tutti gli autobus delle linee Tper a tariffa ordinaria

per accompagnare il bambino o la bambina nel percorso casa/scuola e viceversa

L'abbonamento può essere utilizzato fino al termine delle attività scolastiche ed educative. Per il prossimo anno scolastico si dovrà rinnovare la procedura.

Le altre agevolazioni per Isee

Sempre dal primo maggio entrano in vigore le nuove tariffe per gli abbonamenti annuali, con tre fasce di agevolazioni sulla base dell’Isee:

230 euro per la fascia sotto i 20.000;

250 euro per la fascia sotto i 25.000;

280 euro per la fascia sotto i 35.000.

Passa invece da 300 a 310 euro il costo dell’abbonamento per chi ha un Isee superiore a 35mila euro. In questo modo l’abbonamento costa il 23% in meno per i residenti con un Isee inferiore a 20.000 euro, mentre aumenta solo del 3% per chi ha un Isee superiore a 35.000 euro.

Le novità: dall’eco ticket alle e-bike gratis

Tutto pronto anche per l’attivazione dell’Eco-ticket di 10 mesi, un titolo personale che consente di utilizzare i bus nell'area urbana di Bologna dal momento di ogni convalida fino alle ore 24 del giorno stesso e vale 10 mesi dal primo utilizzo. E’ già attiva da qualche giorno un’altra rilevante novità riservata ai titolari di abbonamento mensile o annuale su tessera Mi Muovo. Gli abbonati potranno, infatti, beneficiare di due noleggi gratuiti (fino a 30 minuti l’uno) al giorno sulle nuove 250 biciclette elettriche di Corrente. Le e-bike sono visibili sulla consueta app “Corrente”: si prenotano e si sbloccano direttamente con lo smartphone.

Il commento dell’assessore alla Mobilità

“Come avevamo preannunciato la manovra tariffaria contiene molti vantaggi per chi usa il trasporto pubblico tutti i giorni - commenta l’assessore comunale alla Mobilità, Michele Campaniello -. Dopo la gratuità per gli accompagnatori di bambini e bambine di elementari e materne arriva ora anche quella per i nidi. Ed entrano inoltre in vigore gli sconti sugli abbonamenti annuali per fasce Isee. Una novità rilevante che va sempre più incontro alle necessità delle famiglie e delle persone a partire dalle più fragili”.