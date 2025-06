Come balla piazza XX Settembre. Ascom la riempie con la Filuzzi

Grande serata, a ritmo di musica e balli, in piazza XX Settembre. Grazie all’iniziativa di Confcommercio Ascom ecco ’Che bella Bologna che Balla’, una delle tante iniziative del cartellone di XXL Piazza Libera, un progetto di riqualificazione in co-progettazione con il Comune. Così, ieri sera, ecco le esibizioni dei ballerini della storica scuola di Ballo Gabusi, una realtà attiva nel settore della danza provinciale e nazionale a livello socio-culturale dal 1979. Fucina di tanti campioni, ha deliziato e fatto divertire i presenti con un vero e proprio spettacolo. Poi, a passi di Filuzzi, il ballo con Dna Bolognese che riprende il liscio con la contaminazione di mazurka, valzer e polka, la piazza che sta vivendo una vera e propria rinascita si è animata con i cittadini. Una pista sotto le stelle dove giovani e più grandi hanno ballato e ascoltato musica insieme. Un’iniziativa che è stata pensata proprio per coinvolgere tutta la cittadinanza. Un invito alla leggerezza, al movimento, al sorriso e alla condivisione comune di uno spazio che, per diverso tempo, è stato considerato non sicuro a causa della presenza di spacciatori e atti di vera e propria violenza. Presenti diversi rappresentanti di forze politiche e dell’ordine.

A sostenere il progetto di Confcommercio Ascom, anche una rete di partner sempre più ampia: Emil Banca, Fondazione Bologna Welcome, Canali di Bologna, Prefettura, forze dell’ordine e anche Cisl Bologna, che entra a far parte del progetto rafforzando la sinergia.