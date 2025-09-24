Come cambiano i cantieri in via San Felice a Bologna: il calendario dei lavori in 3 fasi

Bologna, 24 settembre 2025 – Ieri la novità dei nuovi cantieri attorno a Porta San Felice e oggi traffico paralizzato e giornata di passione (l’ennesima) per bolognesi e non. Erano stati annunciati dal Comune correttivi per agevolare la circolazione tra i viali, la porta e le vie attorno. Palazzo d’Accursio comunica che è in programma “un potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale per informare la cittadinanza sull’assetto definitivo della viabilità lungo i viali, che d’ora in avanti sarà consentita nelle sole corsie esterne davanti alla porta (lato Saffi)”.

Ma la vera novità di oggi riguarda il calendario dei lavori in via San Felice e l’illustrazione di come saranno distribuiti fisicamente e nel tempo i cantieri.

Sono 3 le tranche temporali indicate: l’assetto della via sarà a fisarmonica con modifiche della viabilità della via, che verrà anche chiusa totalmente per almeno tre settimane, secondo le stime del Comune. Vediamo nel dettaglio, cosa ci aspetta dal 3 di ottobre.

Cantieri in via San Felice dal 3 ottobre

A partire da venerdì 3 ottobre, il cantiere si insedierà nella porzione di via San Felice compresa tra via de' Coltellini (compresa) e via Marconi, lasciando percorribile il segmento precedente, tra via Riva di Reno e via de' Coltellini. In quest'area saranno predisposti spazi di sosta, posteggi per carico e scarico merci e la possibilità di invertire il senso di marcia. Per garantire il deflusso del traffico, infatti, via dell’Abbadia sarà resa temporaneamente a doppio senso, così da poter raggiungere via delle Lame attraverso vicolo Otto Colonne.

La mappa dei lavori del tram in via San Felice: come cambia la viabilità dal 3 ottobre

Via San Felice chiusa dal 10 ottobre

Il tratto tra via dell’Abbadia e via de' Coltellini sarà invece chiuso da venerdì 10 ottobre, quando verrà riaperta la porzione di strada compresa tra via Paradiso e via dell’Abbadia, dove verranno anche trasferite le aree di sosta. Questo significa che via San Felice sarà completamente chiusa da via Riva di Reno a via Marconi. L’unico punto per attraversarla è quello appunto all’altezza tra via Paradiso e via dell’Abbadia, dove sarà possibile anche il carico/scarico. I residenti (soprattutto quelli che magari hanno un garage proprio in via San Felice), però, in circa tre settimane saranno totalmente penalizzati.

Dal 10 ottobre non sarà possibile entrare in via San Felice né da Riva di Reno né da Marconi

Riapertura tra via dell’Abbadia e via Riva di Reno

Dal 1° novembre è prevista infine la riapertura completa del primo segmento di San Felice, tra via Riva di Reno e via dell’Abbadia, che tornerà percorribile a senso unico come nel suo assetto originario, mentre resterà interdetta al traffico la porzione successiva, da via dell’Abbadia fino a via Marconi.

Parziale ripristino dell'accesso a via San Felice dal 1° novembre, secondo le previsioni

Cantieri in altre zone della città: zona Fiera

Nel quadrante est della città, in zona Fiera, si attende la conclusione del Cersaie per procedere – a partire dal 1º ottobre – con la riapertura di via Serena, dove la svolta tranviaria è ormai realizzata. Contemporaneamente viale Aldo Moro tornerà percorribile a doppio senso nel tratto antistante piazza Imbeni. Resta ora da completare solo la posa dei binari nei tratti davanti a piazza della Costituzione – la cui intersezione chiuderà dal 2 ottobre – e in prossimità di viale della Repubblica.

Bolognina: ancora lavori intorno a piazza dell’Unità

Nei prossimi giorni sono previste anche alcune variazioni nel maxi cantiere di piazza dell’Unità, che dal 29 settembre si estenderà da via Ferrarese su via Creti, con un minimo restringimento di carreggiata di natura temporanea.

Da inizio ottobre, inoltre, via Bigari diventerà permanentemente strada chiusa all’incrocio con via della Liberazione, come previsto dal progetto esecutivo: una modifica fondamentale già in questa fase per consentire più agevolmente la posa dei binari in via della Liberazione. La carreggiata verrà riorganizzata per permettere il transito in entrambe le direzioni, con accesso e uscita da via Creti, mantenendo alcuni stalli di sosta.

Linea Verde: le novità in via Sant’Anna

A partire da giovedì 25 settembre, l’intervento in via Sant’Anna includerà anche il tratto compreso tra via Bentini e via Goethe, collegandosi con il cantiere già avviato a marzo. Il piano prevede l’insediamento iniziale sul lato sud della strada, per i lavori sui sottoservizi, seguito da un successivo spostamento sull’altro versante. In entrambi i casi sarà mantenuto il senso unico in direzione Bentini.

Linea Verde: nuovo cantiere in via di Corticella

Infine, dall’8 ottobre è pronto a scendere su strada un nuovo cantiere in via di Corticella, nel tratto tra via Passarotti e via Bassanelli. I lavori coinvolgeranno la parte est della carreggiata, lasciando libera una corsia per senso di marcia e garantendo la presenza di alcuni stalli di sosta, soprattutto in prossimità dell’ippodromo.