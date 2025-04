Com’è cambiato davvero il clima

La passione del divulgatore e la competenza del climatologo per raccontare per la prima volta la storia del clima in Italia. Per i ’Martedì di San Domenico’ infatti, stasera alle 21 sarà ospite Luca Mercalli che presenta il suo nuovo libro ’Breve storia del Clima in Italia. Dall’ultima glaciazione al riscaldamento globale’ (Einaudi): un viaggio dalla mummia Ötzi ad Annibale, fino alle valanghe della Prima guerra mondiale. All’incontro, dedicato al tema ’Crisi climatica, ambientale e pensiero cattolico’, oltre a Mercalli, che è anche presidente della Società Meteorologica italiana, ci sarà Gianluca Galletti, presidente di Emil Banca e già ministro dell’Ambiente.