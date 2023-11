Come conquistare i talenti, aziende a lezione

"Non solo stipendi più alti e parità di genere anche in busta paga. Ma anche tanti benefit, palestra in azienda, orari di lavoro più corti, mensa, eccetera, per attrarre nuovi talenti e fare in modo che quelli già occupati dalle imprese del territorio non scappino all’estero". Così Norma Bai, assessora al Lavoro del Comune di Zola Predosa, riassume i contenuti del convegno che con il titolo "Talenti Cercansi" si è svolto qualche giorno fa a Villa Edvige Garagnani ed è stato realizzato nell’ambito delle attività proposte dalla piattaforma "Co-Start Villa Garagnani", l’incubatore di startup e spazio di coworking nato per favorire l’innovazione del territorio e la contaminazione positiva tra startup e imprese. Dal 2017 e con il costante contributo di Philip Morris Manufacturing & Technology di Bologna, l’incubatore di Villa Garagnani ha erogato oltre 50 mesi di incubazione, ha supportato lo sviluppo di 25 startup che, con una percentuale di oltre il 50 per cento, sono arrivate al successo.

"L’iniziativa – ha proseguito l’assessora Bai – è servita a un confronto sugli strumenti a disposizione delle imprese per attrarre e trattenere nuovi talenti, per essere competitive, per consolidare la propria immagine e ben posizionare il proprio brand in coerenza con i valori aziendali. Questo confronto vuole essere anche un momento di formazione per quanti sono alla guida di un’impresa. È anche un segnale concreto e molto pratico che la nostra amministrazione comunale si sente di fornire per sostenere lo sviluppo delle imprese del territorio. La qualità dei relatori e la sorprendente partecipazione di tante aziende dimostrano che queste hanno saputo cogliere questa opportunità".

I lavori del convegno sono stati aperti dal sindaco di Zola Predosa Davide Dall’Omo. Paolo Gardenghi di UP Day ha parlato del welfare aziendale che porta benessere, Antonio Lazzari di Strategie Sociali ha affrontato il tema dai valori aziendali e del loro impatto sui territori, utili a consolidare la reputazione aziendale. L’esito di un caso concreto è stato portato da Elisa Bentivogli di Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna. Sara Teglia di Impronta Etica ha approfondito il tema del bilancio di sostenibilità, mentre Samanta Gubellini di SCS Consulting ha parlato di certificazione di genere per l’inclusione e delle opportunità che questa certificazione mette a disposizione delle imprese. In chiusura Francesca Villani della Città Metropolitana di Bologna ha presentato il progetto "Invest for talent in Bologna" che si occupa di favorire l’accesso e l’inserimento in città dei talenti.

Nicodemo Mele