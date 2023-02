Come difendersi con il judo Lezioni gratuite per le donne

Come difendersi e sentirsi più sicuri? Al Judo Club di Castenaso arriva il primo corso gratuito di difesa personale. La palestra di arti marziali con attività continuativa sul territorio dal 1972, da lunedì, organizza una serie di cinque incontri gratuiti di sicurezza personale aperti a tutti, ma soprattutto pensati per le donne, troppo spesso bersaglio di aggressioni nelle situazioni più disparate. Dalle 18.30 alle 19.30, ogni lunedì, il maestro Franco Trazzi, V dan Judo ospiterà gli iscritti del corso sul tatami della struttura di via dello Sport per trasmettere consigli utili e insegnare comportamenti consoni a scoraggiare eventuali aggressioni. Le lezioni termineranno, non casualmente, la settimana in cui cadrà la Festa della donna. Il judo è un’arte marziale particolarmente appropriata per l’autodifesa, anche perché non richiede grande forza fisica, ma la conoscenza di tecniche specifiche.

A parlare della lodevole iniziativa l’assessore comunale allo Sport Pier Francesco Prata che ha supportato l’organizzazione delle lezioni: "Il Judo Club Castenaso continua e rafforza la sua attività sul territorio; la società, nonostante la pandemia, ha raddoppiato nell’ultimo triennio i suoi iscritti, aggiungendo ai corsi quotidiani per i giovani tante attività aperte alla cittadinanza di ogni età. Lunedì inizierà un ulteriore corso di grande importanza: cinque incontri gratuiti di sicurezza personale, aperti a tutti, ma pensati in particolare per le donne, troppo spesso bersaglio di violenza e aggressioni inaccettabili. La Federazione olimpica Fijlkam, a cui il Judo Club è affiliato, ha invitato a fine 2022 le società di arti marziali a promuovere iniziative in tal senso, un ambito che ha raccolto molto interesse da parte dei cittadini e ricevuto il nostro sostegno convinto, mio e dell’assessore alla sicurezza Elisabetta Scalambra".

"Il Judo Club rappresenta una ricchezza speciale del nostro territorio – aggiunge Prata – e da parte degli enti locali deve esserci un sostegno per queste iniziative speciali facilitando l’attività in spazi adeguati. A tal proposito in questi giorni sono iniziati i lavori per un ampliamento della struttura sportiva in cui si svolgono le attività del judo, che nel 2024 permetterà alla società di spostarsi in un nuovo spazio ampio il doppio rispetto a quello attuale".

z. p.